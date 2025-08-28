Conferencia de prensa de Manuel Adorni que no aceptó preguntas y realizó un monólogo leído en tono de campaña

El vocero presidencial, Manuel Adorni, retoma las conferencias de prensa luego de 20 días de silencio, a raíz de los ataques que sufrió el presidente Javier Milei el pasado miércoles durante la caravana electoral por Lomas de Zamora.

En medio del escándalo por la filtración de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, a quien se lo escucha admitir pedidos de coimas a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, el funcionario vuelve a las habituales comunicaciones.

La última conferencia a cargo del vocero presidencial data del 8 de agosto, y desde ese entonces no hubo nuevas comunicaciones. Tras la polémica abierta por las filtraciones, el Gabinete decidió permanecer en silencio como primera medida hasta que los equipos a cargo de la estrategia comunicacional designaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su primo “Lule" como interlocutores del tema.

