Gabriela Cerruti evaluó a Alberto Fernández como presidente: “Le quedó un poco grande el poder”

Egresada de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de la Plata, fue ministra de Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Telerman en la Ciudad de Buenos Aires. Luego legisladora en CABA por Nuevo Encuentro. De allí saltó al Congreso Nacional como diputada del Frente de Todos.

En octubre de 2021, el expresidente Alberto Fernández la designó como portavoz presidencial. Desde ese cargo tuvo acceso a los entramados y secretos más reservados del Ejecutivo nacional. Le serviría para publicar en 2025 su primera novela, “El veneno del poder”, la cual contiene gran cantidad de referencias -no admitidas- a los personajes que pulularon durante el último gobierno peronista.

Este martes, Gabriela Cerruti, realizó un análisis sobre la gestión de Alberto Fernández.“Le quedó un poco grande el poder. Le costaba tomar sus propias decisiones”, afirmó sobre el expresidente, en una entrevista en A24.

La exlegisladora opinó que Fernández “había sido un gran jefe de Gabinete, que era un tipo que podía ejecutar bien las decisiones de otros”, aseguró.

También añadió: “En esa marea, no creo que la haya pasado bien. No lo vi disfrutar”.

Cerruti realizó una diferenciación muy clara sobre el ejercicio del poder de Alberto Fernández respecto a Cristina Kirchner, a quien también conoce muy bien: “Cristina disfruta el poder, pese a haber tenido momentos difíciles, dentro y fuera de él”.

En otro tramo de la entrevista, Cerruti se refirió a las denuncias por violencia de género que Alberto Fernández recibió por parte de su expareja y exprimera dama Fabiola Yáñez, y expresó que “le cree a la víctima”.

“Yo no hablé nunca más con Alberto Fernández. Ahora, habrá que ir a la Justicia y todo lo demás, pero yo soy feminista y, en principio, le creo a la víctima, hasta que se demuestre lo contrario en Tribunales”, manifestó, y reconoció que la denuncia la sorprendió.

Al respecto, agregó: "Uno a veces ve relaciones tóxicas, cosas que no te gustan de los dos lados y algo que no está bien. Pero no es el límite de una denuncia de violencia, que hay que esperar que se resuelva".

De todas maneras, aclaró que le guarda "un cariño personal" al expresidente y que, desde ese lugar, no tiene "nada para reprocharle".

En el plano de la coyuntura política actual, Cerruti cuestionó duramente al actual presidente, Javier Milei, a quien definió como “la tragedia del Siglo XXI” y “un personaje difícil de entender”.

Sin embargo, admitió que un virtual triunfo del candidato del peronismo en 2023, Sergio Massa, no habría modificado las adversas condiciones económicas que atraviesa el país. En primer lugar, Cerruti recordó que “Sergio Massa estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta. Con un poquito menos de interna en el oficialismo y un poquito más de ganas de que ganara Massa, tal vez hoy él sería el presidente y no Milei”

Pero acto seguido reconoció -y matizó-: “Lo estaríamos puteando en cinco idiomas a Massa, pero no sería la tragedia que estamos viviendo con Javier Milei”, expresó.

Cerruti analizó el posible devenir de la gestión libertaria: “Cuando Milei se vaya en dos años, o cuando sea, este país va a ser completamente diferente. Y no porque Milei se equivocó con una medida, porque sacó un subsidio o por los hechos de corrupción”.

Para la exportavoz, el motivo del fracaso de la gestión de Milei se centra en “la manera en que está sumiendo a la generación más chica de Argentina en la pobreza”. Y remató: “No tiene perdón”.

También afirmó que a Javier Milei “le falta templanza y equilibrio” para ocupar la presidencia de la Nación.

“Ser Presidente es decidir todos los días cuando te levantás. Tu política económica define el futuro de cada una de las personas de este país. Cada pibe que nace hoy en una villa tiene el futuro signado, y seguramente no va a tener estudios o el futuro que cada uno de nosotros soñamos para nuestros hijos. Entonces hay que tener una templanza especial para manejar eso”, remarcó.

Respecto a Manuel Adorni, su reemplazo en la vocería presidencial, Cerruti contó que celebró que continúe la existencia de ese cargo. “Hace lo que tiene que hacer: defender las políticas del Gobierno lo mejor posible. Este es indefendible, pero él lo hace, en sus modos. Si yo hubiese hecho cosas que hace él, me hubiesen matado”, concluyó.

