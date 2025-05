Revelaron los mensajes entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Seguro me terminás pegando como siempre"

En el marco de la causa por violencia de género entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, se llegó a una instancia clave: la de revisar los mensajes entre el ex presidente y quien fuera su pareja. El motivo: encontrar pruebas fehacientes de maltrato o cualquier cuestión relevante para determinar qué sucedió entre ambos, a partir de la denuncia de Yañez. Y lo que se encontró no es poco.

"No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre". "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo", le dice Yañez en uno de los mensajes, que fue hallado en el teléfono de Fernández como parte de las pruebas solicitadas por orden judicial. Estos intercambios fueron expuestos ante la abogada de Fernández, Silvina Carreira, y la querella de Yañez.

Uno de los mensajes que pudieron analizarse, es de Fabiola: “A vos jamás te importó mi dolor me hiciste hasta lo que no pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decir que eran bromas y que estaba loca e inventaba cosas, aunque te estuviera mostrando un video y mil pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importo, como siempre el único que se salva sos vos, mi querida Fabiola, mi querida María y la lista sigue..."

Esta conversación, que es del 7 de enero de 2023, continúa con más texto de Yáñez: “A mi no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera (...) Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”.

El mensaje de Fabiola, que continúa durante algunas líneas más, es respondido por el ex presidente: “Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise. Es el único destino que veo” (...) Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No tergiverso nada. Hace tres días dias que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó y estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas. Pretendo que escuches lo que yo creo”.

En su extenso descargo, Fernández continúa: “Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mi todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar. Debemos ser capaces de encontrar un momento para hablar aunque sea por zoom y tratar de mitigar el dolor que cada uno siente”.

En medio de una relación atravesada por el desgaste y las tensiones, Alberto Fernández intentó calmar a Fabiola Yáñez con promesas materiales. “Si querés hacerlo, yo estoy dispuesto. Por lo material no te preocupes. Nada te faltará”, le aseguró el expresidente, en uno de los tantos mensajes recuperados del peritaje judicial. La ex primera dama, sin embargo, le respondió con un ultimátum que reflejaba su hartazgo: “Decime hoy si me vas a ayudar o no o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo que me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto más nada. Así que pensá y decime cómo lo vas a solucionar”.

La conversación siguió escalando y, en uno de los intercambios más delicados del expediente, Fernández le envió una advertencia cargada de tensión: “Chantajearme con mi hijo y mi libertad y vas a saber quién soy. Solo eso”. Esa frase, descontextualizada de cualquier discusión puntual, fue señalada en el expediente judicial como una muestra del nivel de hostilidad que atravesaba el vínculo.

Cómo se llegó a revisar los mensajes entre Yáñez y Fernández

Luego de varios capítulos, idas y vueltas, intentos del ex mandatario por desplazar al juez Julián Ercolini de la causa (por supuesta “animosidad”) e infinidad de intentos por retrasar el avance de la causa, el fiscal federal Ramiro González citó a ambas partes para que pudieran observar y ser testigos de la pericia técnica sobre el dispositivo electrónico. Según pudo saber Clarín, el primer análisis “corrobora lo planteado por la ex primera dama en su denuncia”.

Esta medida fue iniciada hace 20 días por orden del juez Ercolini y estuvo a cargo del cuerpo de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) . Este último es un organismo de la Procuración General de la Nación. Las pruebas consistieron en el análisis de una tablet y el teléfono de Fernández, que fue secuestrado en agosto de 2024, sólo días después de que Yañez denunciara en la justicia a su ex pareja.