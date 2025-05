La Justicia rechazó nuevamente el pedido de Alberto Fernández para apartar a Julián Ercolini de la causa por violencia de género

Nuevo revés judicial para el ex presidente Alberto Fernández. Y en esta ocasión, es una doble complicación. Y es que el Tribunal de Apelaciones volvió a rechazar un intento del ex mandatario para apartar del caso al juez federal Julián Ercolini. A su vez, la Cámara Federal porteña confirmó que la prueba que se obtenga de un peritaje al celular y a una tablet secuestrados al ex mandatario deberá preservarse para cuidar la "trazabilidad" de esa evidencia. Esto último surge como rechazo a un pedido de su defensa en la causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez.

Ambos casos apuntan a la investigación por lesiones a la ex primera dama, en la que Fernández tiene ya procesamiento confirmado y está en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Alberto Fernández sufrió un doble revés judicial

Por un lado, la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó ordenar la destrucción de la "extracción forense" una vez terminado el peritaje que se ordenó en marzo pasado. Esto es, encontrar mensajes por distintas vías, como WhatsApp, mensajes de texto, Telegram, entre otros, que se hayan enviado entre el ex mandatario y Yañez, a la vez que buscarán los mensajes de la madre de Yañez para encontrar otras pruebas.

Tanto el celular como la tablet están en manos de la Justicia desde un allanamiento del 9 de agosto del año pasado en el departamento del ex presidente en Puerto Madero. "Ya se ha obtenido la extracción forense de la totalidad de la información contenida en los dispositivos" y faltan responder los puntos de pericia "para lo cual se estarán utilizando los discos en cuestión", revelaron las autoridades del caso a la agencia Noticias Argentinas.

La causa por violencia de género suma más capítulos

Una vez finalizado, no se podrá aceptar el pedido de destrucción hecho por la defensa del ex presidente, ya que se debe preservar la "trazabilidad" de la prueba con miras a un futuro juicio oral. Además, esa misma evidencia será analizada en la causa Seguros, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, en un peritaje también ya ordenado en busca de palabras clave vinculadas a esa investigación, como "brokers", "intermediario", "póliza" entre otras.

Para sumar más complicaciones a Fernández, se sumó también el rechazo del juez del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah a un nuevo reclamo para separar a Ercolini del caso por violencia de género, para lo cual Fernández acudió en persona a Comodoro Py, donde habló ante el magistrado.

Para justificar su pedido, el ex mandatario dijo que Ercolini tendría "enemistad manifiesta" hacia su persona porque durante su gobierno se lo investigó por el viaje a la estancia del norteamericano Joe Lewis en Lago Escondido junto a otros miembros del Poder Judicial.

"Las razones que se mandaron a tratar aquí no pueden dar lugar a la recusación, porque son tardías e intempestivas", concluyó el juez Farah al rechazar el planteo.

Alberto Fernández publicó un mensaje para su hijo en Pascuas: "Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos"

La Justicia develará el contenido del peritaje al celular de Alberto Fernández

La audiencia convocada por el fiscal federal Ramiro González tendrá lugar en los tribunales de Comodoro Py y consistirá en la apertura de un sobre cerrado que contiene el resultado del peritaje sobre los dispositivos secuestrados al expresidente. Tanto el celular como la tablet de Fernández fueron incautados en agosto de 2024 durante un allanamiento en su departamento de Puerto Madero, pero permanecieron sin ser analizados hasta que, el mes pasado, el juez Julián Ercolini autorizó a realizar el peritaje técnico.

La apertura de ese sobre representa un punto de inflexión en la causa: cada parte —tanto la defensa del exmandatario como los abogados de Fabiola Yañez— recibirá una copia íntegra del contenido extraído, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales si se detectan elementos relevantes.

Además, se incluyó en el peritaje el historial de comunicaciones entre el expresidente y Miriam Verdugo, madre de la denunciante. La decisión judicial de ampliar el análisis a múltiples canales de mensajería busca tener una visión completa de los intercambios privados entre las partes, los cuales podrían aportar evidencia clave sobre los hechos denunciados por Yañez, que involucran presuntos episodios de violencia psicológica. El contenido recuperado será resguardado en un soporte digital independiente para evitar cualquier alteración o pérdida de datos.

