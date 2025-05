Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, apuntó contra La Cámpora y Máximo Kirchner, líder de la agrupación, por “poner en crisis” la gestión del gobierno de Axdel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

En medio de la interna peronista, el exintendente del municipio de Hurlingham aseguró que un sector liderado por Máximo Kirchner busca obstaculizar las decisiones del gobernador Axel Kicillof, “de la misma manera que lo hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“La provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto 2025 y no tiene el endeudamiento que necesitaba para comprar patrulleros o hacer escuelas porque La Cámpora no se los dio. Máximo Kirchner y La Cámpora no pueden tener de rehenes a los bonaerenses”, denunció Zabaleta.

En este sentido, el exfuncionario criticó de manera directa los métodos del espacio camporista y dijo: “Hace dos meses que un sector interno, cada vez más trotskista, liderado por Máximo Kirchner, impide que se pueda gestionar”. “Yo les puedo contar cómo son los procesos extorsivos de La Cámpora cuando vos gestionás”, advirtió.

A su vez, Zabaleta hizo referencia a la disputa al interior del peronismo y afirmó que la discusión por la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires “no es una discusión de cronograma, es una discusión de liderazgo”. “No hay que hablar más de una unidad que no existe. No va a haber unidad en el peronismo y lo que fracasó tiene que revertirse”, declaró en diálogo con LN+.

Sobre las consecuencias del conflicto entre Kicillof y Cristina Kirchner, el exintendente aseguró que la interna perjudica la gestión provincial. “Perdés tiempo en forma permanente, pensando si te van a votar o no la ley, si vas a tener presupuesto, si está de acuerdo tal o cual dirigente, y eso hace que termine sufriendo la gente", indicó.

Estas declaraciones llegan luego de los cuestionamientos de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y un hombre cercano a Kicillof, al funcionamiento de La Cámpora. “No se está discutiendo a Cristina, sino a dos o tres chicos que quieren ser intendentes, a la bandita de Máximo”, dijo Larroque, y el espacio de Máximo Kirchner lo acusó de “querer romper el peronismo”.

“Cuando gobernás la Argentina, todo tu día tiene que estar dedicado a tomar decisiones respecto a dónde van los recursos. No se puede catalogar de traidor a quien tiene diferencias, y mucho menos a alguien que tiene que tomar decisiones, porque es el gobernador”, indicó en defensa de Kicillof y su entorno.

Más adelante, Zabaleta fue consultado sobre la capacidad del Gobierno nacional de evitar los cortes de calle durante movilizaciones sociales. Sobre esto, el exfuncionario sostuvo que el gobierno Javier Milei “dio en la tecla al sacar a los intermediarios”. “Milei tiene un gobierno ordenado hacia adentro y ejerce el poder. Yo no comparto absolutamente nada del Gobierno, pero en ese sentido, ejerce el poder”.

