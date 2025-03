Plaini: “Con el gobierno de Alberto Fernández estábamos mejor que ahora”

El titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, justificó el paro nacional del próximo jueves 10 de abril ante “el desastre político y económico del gobierno” de Javier Milei.

Críticas

El gremialista consideró que “los efectos que está causando el Gobierno son enormes” al enumerar “la pérdida de empleo tanto público como privado”, “paralización de la obra pública”, “el desfinanciamiento de la salud solidaria”, la “situación grave que viven los jubilados”, “la caída de 256 mil empleos estatales y privados”.

Además mencionó “la no homologación de las paritarias” y “el intento todo el tiempo de ponerle un techo”. “Quiere que firmemos por el 0,4 y en el mes de marzo la inflación fue de 2,5% prácticamente. Nos interpelan todas estas cosas”, agregó.

Plaini aseguró que “hay una transferencia brutal hacia los sectores más concentrados de la economía a costa de los que menos tienen” como los jubilados.

Alberto Fernández

Al ser consultado sobre por qué la CGT no le hizo paros al gobierno de Alberto Fernández, el sindicalista respondió: “No estamos conformes con el gobierno de Fernández tampoco. De hecho uno de los problemas más graves que tuvo fue la discusión puertas adentro que hemos tenido. Nosotros siempre reclamamos”.

“Si tener superávit y bajar la inflación es a costa del ajuste de miles y miles de argentinos que quedan fuera del sistema, fuera del mundo, eso no es un buen plan económico”, cuestionó.

“Aún con todos los errores del Gobierno de Alberto Fernández, estábamos mejor que ahora. De última el salario acompañaba. Veníamos de atrás, pero acompañaba a esa inflación, que sabemos que no es buena”, insistió en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

“Yo no puedo vivir en un país donde me están agrediendo. Es el gobierno el que no quiere dialogar. Con estas cosas que hace el Gobierno camina por los bordes de la democracia”, concluyó Plaini.