Luis Juez: “le dije a Milei que ayer el bloque de La Libertad Avanza estuvo al borde del ridículo”

En una entrevista con Punto y Aparte, el programa en Punto a Punto Radio (90.7), el senador nacional Luis Juez criticó con dureza al bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, calificándolo como "el más bajo de la historia".

También reveló detalles de su reciente reunión con el presidente Javier Milei en Olivos, donde discutieron el rol de la bancada oficialista y la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, confirmó que será candidato a gobernador de Córdoba en 2027 y apuntó contra la vicegobernadora Myrian Prunotto por la falta de transparencia en la Legislatura provincial.

“El nivel parlamentario es el más bajo de la historia”

Juez no escatimó críticas al referirse al desempeño del bloque oficialista en el Congreso. “Hoy estuve desayunando con el presidente en Olivos y le dije: ‘Ayer estuvimos al borde del ridículo’”, relató el senador. “Los legisladores están más preocupados por sus cinco minutos de TikTok que por la magnitud de las discusiones. Primero, no leen. Segundo, no estudian. Tercero, no están preparados”, lanzó.

En la misma línea, señaló que el peronismo ha sabido capitalizar las disputas internas dentro del oficialismo. “El peronismo tiene una increíble capacidad para oler dificultades y se ha revitalizado en estas semanas gracias a los errores internos del gobierno. No se puede perder tiempo en internas partidarias cuando hay discusiones mucho más profundas que atender”, sostuvo.

Milei y Juez en Olivos: qué se dijeron

Uno de los puntos más importantes de la entrevista fue el encuentro entre Juez y Milei en la Quinta de Olivos. Según relató el senador, ambos compartieron un desayuno en el que discutieron varios temas clave, entre ellos, el desempeño de la bancada oficialista en el Congreso, la gobernabilidad y la estrategia legislativa.

“Yo hablo de todo con el presidente. Le dije: ‘Ayer estuvimos al borde del ridículo’”, contó Juez. “Ya llevamos varias sesiones en la Cámara de Diputados donde las peleas más grandes son entre los propios diputados oficialistas. Hay que conducir. Conducir significa imponer autoridad y respeto, definir qué se puede y qué no se puede hacer”, agregó.

En esa línea, Juez señaló que Milei se mostró preocupado por los conflictos internos y por la necesidad de mejorar la estrategia legislativa. “Le dije que no se puede jugar al fútbol con las manos. En política, hay reglas que hay que respetar, y en el Congreso, sin conducción, no se puede avanzar”, remarcó.

Juez sobre el FMI: 'Es igual o más importante que la Ley Bases'

Sobre el acuerdo con el FMI, Juez reveló que Milei lo considera un avance clave para su gestión. “Me dijo que el acuerdo está destinado a pagar la deuda del Banco Central y que eso generará estabilidad en los mercados. Lo vio como una medida igual o más importante que la Ley Bases”, explicó el senador.

Según el DNU aprobado en Diputados, el acuerdo permitirá al gobierno tomar deuda con el FMI con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central y levantar restricciones cambiarias. Sin embargo, la falta de transparencia en los términos del convenio ha despertado críticas en la oposición.

Contra Prunotto: exige transparencia en la Legislatura

El senador también se refirió al escándalo por la falta de transparencia en la Legislatura cordobesa y criticó el viaje de la vicegobernadora Myrian Prunotto a Nueva York. “Que salgan a la luz los 1.500 Kraisman”, dijo en alusión a la falta de publicación de la nómina completa de empleados y contratados.

El escándalo estalló tras la detención del exconcejal justicialista Guillermo Kraisman, acusado de intentar cobrar el sueldo de una asesora que nunca trabajó en la Unicameral. La situación derivó en pedidos de mayor transparencia y la exigencia de que se publique la lista completa de empleados de la Legislatura. En medio de la polémica, Prunotto viajó a Nueva York, lo que desató críticas de la oposición.

Rumbo a 2027: reconfirmó su candidatura

En el plano provincial, el senador aseguró que será candidato a gobernador de Córdoba en 2027. “El candidato a gobernador va a ser Juez”, afirmó sin titubeos, dejando en claro su intención de competir nuevamente por la gobernación.