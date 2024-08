El gobierno porteño desplazó a Jorge Telerman del Teatro Colón y lo reemplazará Julio Bocca

Si bien la posibilidad de reemplazar a Jorge Telerman de la dirección general del Teatro Colón era algo que circulaba en dependencias oficiales porteñas desde diciembre de 2023, la decisión adoptada ayer por el gobierno porteño tomó por sorpresa a propios y extraños. Durante el mediodía de ayer, Jorge Telerman fue removido finalmente de su cargo en el Teatro Colón. El anuncio se hizo a través de un comunicado oficial, que partió desde la sede del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

En el documento, no solo se anunció la remoción de Telerman, sino que también se confirmó que la nueva dirección del primer coliseo argentino estará a cargo de Julio Bocca y de Gerardo Grieco, exdirector del Teatro Solís de Montevideo y de una agencia de comunicación cultural en Uruguay.

Las nuevas autoridades del Colón serán presentadas los primeros días de noviembre.

Pero más allá del comunicado oficial de la Ciudad, Telerman también decidió hacer referencia a su desplazamiento y utilizó su cuenta oficial de la red social X.

A través de un hilo, el exfuncionario porteño posteó: “Quiero informarles que, en las últimas horas, la ministra de Cultura de la Ciudad me ha comunicado su decisión de reemplazarme como director del Teatro Colón. Para mí, y para mis colaboradores, ha sido un inmenso e inolvidable honor conducir los destinos de esta maravillosa institución a lo largo de los últimos dos años y medio. En este lapso, el Teatro Colón ha alcanzado una serie de logros que nos enorgullecen: incorporación de nuevas audiencias y nuevas generaciones, permanentes funciones agotadas, récord de público, riquísima y diversa programación en diálogo comprometido con su tiempo, un aumento considerable de recursos propios, por recaudación y a través de donaciones privadas, que para esta temporada han sido decisivas. Sabemos que el revalidado reconocimiento nacional e internacional a la excelencia artística y al profesionalismo de nuestro querido teatro ha sido posible, en primer lugar, gracias a la extraordinaria dedicación, talento y compromiso de sus trabajadores y cuerpos artísticos, con quienes nos une una convicción que ya quedó como un lema de nuestra gestión: el Colón es para todos, pero no para todo”.

Sin embargo, y más allá de los comunicados oficiales y formales, tanto del gobierno como de Telerman, fuentes cercanas al ámbito cultural porteño destacaron “una relación insostenible”, entre el exdirector general del Colón y la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. Según pudo averiguar este diario, la ministra “no quería a Telerman al frente del Teatro”.

Como se recordará, Telerman había asumido su gestión al frente de Primer Coliseo en marzo de 2022, luego de haber sido director general y artístico del Complejo Teatral Buenos Aires desde 2015.

Si bien Ricardes, funcionaria del riñón de Hernán Lombardi, lo confirmó desde su primer día de gestión en la administración de Jorge Macri, la convivencia entre ambos funcionarios no era la mejor. “La situación no le servía a ninguno de los dos. Fue como un ‘matrimonio por conveniencia, que duró lo que tenía que durar’, ya que a Ricardes no le interesaba la gestión de Telerman. Su gestión nunca fue bien vista”, relataron las fuentes consultadas.

En este sentido, desde el comunicado oficial se desprende que “el equipo que llevará adelante este plan tiene como prioridades el ordenamiento de los procesos, la recuperación del foco en la relevancia local y global de la oferta artística del teatro y la promoción de la accesibilidad para todos los públicos”.

Como se recordará, Telerman y Ricardes hicieron una presentación conjunta de la agenda 2024 del Teatro Colón con el lema de “austeridad” propio del gobierno nacional y la situación del país.

En aquel anuncio de la grilla realizado por el ahora exdirector había afirmado: “Una de las misiones del Colón es fortalecer la producción local. En la temporada 2024 hay presencia internacional. Tal vez no aparecen esos nombres rutilantes que, con toda justicia, tienen contratos muy elevados; pero hemos fortalecido la programación local. Seis de las siete óperas están dirigidas por argentinos”. De todos modos, una de las perlas de la programación anunciada entonces, el festival Argerich, finalmente fue cancelada “por cuestiones de fuerza mayor” a comienzos de este mes.

La cercanía del exdirector general del Colón a Martín Lousteau en su campaña para la Ciudad de Buenos Aires habría sido otro de los factores que aceleraron su desplazamiento del principal teatro argentino. Su proximidad a Horacio Rodríguez Larreta también le habría jugado en contra. “Perdió todas las rifas que compró, quedó muy mal parado”, enfatizaron al respecto.

En relación con el desembarco de Julio Bocca en el Teatro Colón, el máximo referente del ballet nacional destacó su felicidad “de volver a casa” y de estar “muy emocionado y orgulloso de este nuevo comienzo”.

En este sentido, Ricardes, señaló: “Estoy muy contenta del grupo de trabajo que conformamos con Gerardo y Julio. Creo mucho en los equipos, y ellos demostraron saber cómo llevar adelante un proceso como el que necesita el Teatro Colón”.

“Ya trabajan en la transición y en la programación 2025, que va a estar a la altura de lo que queremos del Teatro Colón, un referente mundial para la cultura”: concluyó Ricardes.