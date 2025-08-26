Juan Luis González: "En las películas de mafiosos siempre dicen 'no te pelees con tu abogado', pero Milei lo hizo"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista Juan Luis González hizo un repaso por las denuncias contra Karina Milei por venta de candidaturas y retornos, y sostuvo que las acusaciones de Diego Spagnnolo sobre el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "se podía prever". "En las películas de mafiosos siempre dicen ‘no te pelees con tu abogado’, pero Milei lo hizo", agregó.

Juan Luis González es periodista y en 2023 publicó el bestseller “El Loco”, la biografía no autorizada de Javier Milei, que fue premio FOPEA al mejor libro de investigación del año. Este año publicó el libro “Las fuerzas del cielo", un estudio sobre las creencias esotéricas del Presidente. Es editor de política de la revista Noticias de Editorial Perfil, donde trabaja desde 2015. Colabora también en Anfibia, es conductor en FM Millenium y profesor de periodismo de investigación en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires. Estudió Historia en la Universidad de Buenos Aires. En 2017 recibió un premio a la Libertad de Prensa.

Hace 17 meses publicaste un tuit que dice: “El vicio de Karina por la plata va a meter en líos a todo el Gobierno. Guardar el tuit”. ¿Por qué creés que estos días, cuando se confirma de alguna manera aquello que vos dijiste tan anticipadamente, vos lo viste y los demás no lo vieron? ¿Cuánto hay de querer ver en el ver?

Creo que estaba dando vueltas el tema de Karina Milei. Ese tuit lo publiqué cuando estaba arrancando el Gobierno y tiene algo que ver con esta idea de que cuando alguien llega al poder se engrandece, esa idea que hemos repetido muchas veces en la etapa de Noticias con “Súper Alberto”, “Súper Macri”, “Súper Menem”. Entonces, creo que algunos pensaron que iba a haber un grado de sofisticación mayor.

Venía siguiendo a La Libertad Avanza (LLA) desde 2021, y lo cierto es que era una cuestión esotérica, hablando de esoterismo, pensar que Karina Milei podía cambiar sus formas, porque por donde pasabas te encontrabas con algún pedido de plata negra, venta de candidaturas, encuentros tarifados y retorno de parte de los sueldos de asesores. Todo esto fue denunciado por gente de adentro, de libertarios heridos. Muchos de ellos creían en el proyecto y estaban muy convencidos, pero terminaban desilusionados y salían a anunciar esto.

Para cuando hice ese tuit, sin exagerarte, 60 o 70 personas te hablaban de esto a lo largo y ancho del país, y no se conocían entre sí. Obviamente después, como suele suceder con los Milei, la realidad supera la ficción. Nunca hubiera imaginado que el gran escándalo de corrupción iba a ser justo en un área tan sensible como la discapacidad, con el abogado de Milei. En las películas de mafiosos siempre dicen ‘no te pelees con tu abogado’, pero Milei lo hizo. Después del recorrido de Spagnuolo, con la pelea con Ian Moche, eso superó mis expectativas. Pero se podía prever la verdad.

¿Qué pregunta metafísica te hacés cuando ves que vos lo dijiste 17 meses antes y luego se confirma de la manera más cruda, primero con el caso de Libra y ahora con esta denuncia? ¿Por qué creés que el resto del periodismo no lo veía con tanta claridad?

En el periodismo es jodido hacer futurología, porque uno está para contar lo que está sucediendo o lo que pasó, no lo que va a pasar. En este caso, había tanta evidencia de tanta gente distinta que no se conocían. Ayer contamos en la revista que en 2023 108 personas de Buenos Aires decían que Karina Milei le había pedido entre 20.000 y 50.000 dólares. Lo denunciaron en Salta, en Neuquén, en Chaco, en Santiago del Estero. En Mar del Plata también. No puede ser que esta gente no se conozca entre sí, denuncie lo mismo y apunte a lo mismo.

Se agrega además la relación entre Javier y Karina Milei. Vuelvo a la idea de que cuando alguien llega a la presidencia lo quieren ver con una idea de endiosarlo. Y la verdad es que Javier tiene una dependencia emocional de Karina que es absoluta. Eso abonaba la tesis de que nunca la va a echar a Karina, aunque tenga todas las pruebas del mundo. Lo que cuenta Spagnuolo en ese audio parece muy verídico: se lo llevó a Milei y no le hizo caso.

Hace dos años, nosotros publicamos una conversación de Augusto Grinner, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, con Milei, donde le decía exactamente lo mismo. Le señalaba a Karina y Milei respondía: “Eso es chumerío, eso es habladuría, no existe”. Entonces no es metafísico, porque yo sumaba toda la evidencia y me daba que cuando llegaran al poder iba a multiplicarse. Y terminó sucediendo.

Me refiero a lo metafísico en el sentido de que no lo vieron para preguntarnos qué es lo que nos sucede, porque la tarea del periodismo es contar el presente como un elemento de proyección al futuro. ¿Cómo sigue esto dado que hay una situación de dependencia entre el Presidente y su hermana? ¿Qué pasará en Argentina en 2026?

Si tuviera esa respuesta, podríamos estar haciendo consultoría, pero no. Lo que sí te puedo asegurar es que Javier Milei nunca jamás va a pedirle la renuncia a la hermana. Jamás. Antes de hacer eso renuncia, pero tampoco lo veo renunciando. A Milei hay que tomarlo literal: cuando dice que es el jefe Karina, es el jefe Karina. Cuando dice que lo acompañan las fuerzas del cielo, está hablando de manera literal, es una fuerza que lo conecta con un ser sobrenatural que lo guía. Cuando dice que para sacarlo lo tienen que sacar muerto y que se va a ir después de la segunda presidencia, él lo dice literal. Entonces, tampoco lo veo renunciando. Y eso es parte del problema y del meollo de la situación, que no tenés un cortafuego acá, no podés echar a nadie. Y en esto vemos transitando al Gobierno tan errático los últimos días.

La gran pregunta es cómo sigue escalando el tema Spagnuolo. Él dice que tiene chats con Karina donde lo prueba esto. Nosotros hemos publicado hace años chats de Karina Milei donde pedía plata para el hermano, y era Karina en su propio celular. Entonces, la tesis de Spagnuolo de que la propia Karina dejó los dedos pegados me parece absolutamente verídica. Hay que ver qué pasa en ese celular. El mismo Spagnuolo habla en el audio de que se llevan el 8% en medicamentos, pero después están internaciones y traslados.

Ari Lijalad publicó ayer que Spagnuolo, el abogado de confianza de Milei entró dos veces a la Quinta con Mauricio Novelli. Uno pensaría que fueron a hablar ahí del tema Libra. ¿Sabe algo del tema Libra? Todo esto vamos a intentar resolver en la etapa de Noticias de esta semana. En estos días, hablando con gente muy cercana a Spagnuolo, te dicen que Karina lo presionó para que él se haga cargo, la culpa la asuma él y diga que era todo mentira, pero Spagnuolo no quiso. Le quiso poner un abogado, pero Spagnuolo no quiso. Uno ve el trayecto y da la sensación de que antes de ir preso, daría la sensación de que va a apuntar hacia el Gobierno. Entonces, ahí también puede escalar. Así que es una gran caja de Pandora lo que se abrió.

Nosotros abrimos el programa de hoy planteándonos los escenarios posibles. Y coincidimos con vos en que la posibilidad de que Milei, en un reseteo del Gabinete, saque a su hermana parece improbable. ¿Va a crearse una situación judicial o un clima político que obligue al Congreso a avanzar en un posible juicio político a la hermana del Presidente y eso, como cascada, al Presidente? Decíamos que nadie quiere que eso suceda porque, como en teoría de los juegos, perdería todo el mundo con esto, la sociedad inclusive. Ahora, ¿qué pasa si la Justicia avanza y lo hace evidente, en una época en que las redes sociales, a diferencia de la época del kirchnerismo, del menemismo, colocan las pruebas a disposición de todo el mundo instantáneamente?

Es parte de los escenarios que se abren. Hay uno que te aceleraría mucho esto que estamos hablando, que es interpelar a Karina Milei en el Congreso de la Nación. Ya lo escuchamos a Leandro Santoro decir que lo va a pedir, y es algo que intentó hacer con Libra, pero no salió porque era otro momento político del Gobierno y del Congreso. Ahí se abre un escenario realmente apocalíptico porque la hemos visto a Karina y, con respeto lo digo, tiene problemas en unir verbo con predicado. Ayer lo volvió a demostrar. Y eso en una escena favorable, cuando está todo a su favor y no hay cámara. En un Congreso complejo, que la va a buscar, se puede abrir un escenario muy complejo.

En cuanto a futuros escenarios ya políticos, hay gente que está pensando en ese escenario, como Victoria Villarruel. Entiendo que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner en su tablero de arena están pensando nombres que podrían liderar un proceso así de inestabilidad. Quizás esto es parte de toda la política, porque siempre se barajan escenarios A, B, C y D. Pero en este escenario está todo abierto hoy.

