Guillermo Francos irá a Diputados donde se esperan fuertes cruces por el caso ANDIS

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, irá este miércoles al Congreso de la Nación a presentar su informe mensual de gestión. Lo hará en un contexto marcado por la tensión política, en medio de la investigación por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta oportunidad, Francos se presentará ante la Cámara de Diputados, donde primero brindará detalles sobre las medidas de la gestión libertaria y luego responderá a las preguntas de los legisladores.

El funcionario no recibió en esta instancia consultas específicas sobre la investigación en la ANDIS, ya que cuando se llevó adelante el proceso de envío de preguntas aún no se habían difundido los audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que admite la existencia de coimas en la compra de medicamentos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los audios de Spagnuolo: aparece uno nuevo que involucra a Sturzenegger

Sin embargo, en la Casa Rosada dan por hecho que los bloques opositores sumarán nuevas consultas durante la sesión porque el protocolo de los informes de gestión permite un intercambio de preguntas con los legisladores, quienes no tienen obligación de anticipar sus consultas.

Se espera que las preguntas estén vinculadas a la causa que investiga a distintos funcionarios en un presunto esquema de corrupción junto a la droguería Suizo Argentina, acusada de haber pagado sobornos para asegurarse contratos con el Estado.

Los audios de Diego Spagnuolo destaparon el presunto escándalo de corrupción en la ANDIS.

Según trascendió, Francos evitará mencionar el escándalo en su discurso inicial. Aunque desde su entorno aseguran que responderá todas las inquietudes, también advierten que “no tiene todos los números y datos en la cabeza”, por lo que algunas preguntas podrían quedar sin respuesta en el momento.

Diputados tratará el escándalo de la ANDIS por primera vez este martes a las 12, antes de la presentación de Francos. Serán en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad al que fueron citados el ministro de Salud, Mario Lugones; y el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches.

Qué preguntas responderá Guillermo Francos en Diputados

Para este tercer informe de gestión del gobierno de Javier Milei, la Jefatura de Gabinete recibió un total de 2.957 consultas por escrito, realizadas por 101 diputados, que finalmente se consolidaron en 1.337 preguntas.

Las consultas abarcan temas vinculados a economía, presupuesto y financiamiento público; privatizaciones y concesiones; energía; agricultura, ganadería y pesca; salud pública; seguridad social; educación y universidades; seguridad; derechos humanos y justicia; y relaciones internacionales.

Guillermo Francos presentará su tercer informe de gestión desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Con 787 preguntas enviadas, Unión por la Patria (UP) fue el bloque que más inquietudes planteó, seguido por la Unión Cívica Radical (UCR) con 95. Más atrás quedaron Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82).

En cuanto a los diputados con más preguntas remitidas, el listado lo encabezan Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), todos pertenecientes al bloque kirchnerista.

Lule Menem se lava las manos y asegura que el escándalo en ANDIS es “una burda operación del kirchnerismo”

Por área de gobierno, la cartera con más requerimientos fue Economía, con 477 consultas, seguida por el Ministerio de Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete de Ministros (149).

De esta manera, Francos cumplirá con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe asistir periódicamente a cada una de las cámaras del Congreso para rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno y los principales ejes de gestión.

TV/fl