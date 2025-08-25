Milei apuntó contra el Congreso: “Francos lidia con los orcos destituyentes que buscan romper el país”

En un encendido discurso, el presidente Javier Milei volvió a disparar contra el Congreso de la Nación y cuestionó a los legisladores que, según afirmó, “buscan romper el programa económico y apostar a la destrucción del país”.

El mandatario participó este lunes de la inauguración de la nueva sede de oficinas de Corporación América, donde estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el acto, también habló Hugo Eurnekian en representación del grupo empresario.

Milei aseguró que se sentía “como en casa” al regresar a la compañía en la que trabajó como economista, agradeció a Eduardo Eurnekian y recordó a dos figuras clave en su paso por la empresa: Daniel Simonutti y Guillermo Francos. Sobre este último, hoy jefe de Gabinete, afirmó: “Sin lugar a dudas es el mejor de la historia, es el que le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el país”.

El presidente resaltó la importancia de las inversiones de Corporación América en sectores estratégicos y dijo que su llegada a la política estuvo vinculada a una sugerencia de Francos.

Javier Milei advirtió, además, que a su gestión “no le falta política”, sino que “enfrente están los que quieren romper todo, que es muy distinto”. Y agregó: “Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”. Sus declaraciones llegan en medio de la polémica por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Noticia en desarrollo