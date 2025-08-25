Los audios de Spagnuolo: Javier Milei elige el silencio y manda a hablar a los Menem

El presidente, Javier Milei seguirá en silencio. La estrategia de no hablar de corrupción se mantendrá todo lo posible. En medio de la incomodidad en el Gobierno ante los nuevos avances en la investigación por el caso de los audios de Spagnuolo, Milei prepara las valijas y se verá con una de sus ex parejas.

El desconcierto avanza

“No tenemos mucho más para decir”, asegura un funcionario de confianza del Presidente después de escuchar la entrevista que dio Martín Menem por la mañana. De esa manera baja la expectativa que suscita la visita que Javier Milei hará esta noche en el teatro San Carlos de Junín, donde protagonizará un acto de campaña junto a los candidatos libertarios a diputados nacionales bonaerenses. La idea, por ahora, es que el dique de contención sean Lule y Martín Menem, y sólo ellos salgan a dar explicaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite





Por su parte, el vocero presidencial no dará conferencias de prensa hasta nuevo aviso. “Tal vez jueves o viernes”, dicen cerca de Manuel Adorni, mientras esperan más audios de Spagnuolo. Esperar que aclare es la consigna… y que la tormenta no se lleve todo.

Esa te la debo

Algunos funcionarios hacen esfuerzos en los pasillos de Casa Rosada para defender al Gobierno del escándalo que provocan los audios del despedido Spagnuolo. Desde frases como “Duelen las mentiras de Diego porque, además, era amigo”, pasando por “Es mitómano, está medio loquito”, siguiendo con la idea de desacreditar al exfuncionario. Pero hay un argumento que hasta ahora nadie logra explicar: cómo hizo el laboratorio implicado para pasar de tener contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025. Sin respuestas sobre esto. “Me llaman, estoy ocupado”, apuró el paso el funcionario y se refugió en su despacho. A la defensa oficial, claramente, le faltan ajustes.

Una alegría para Milei

El Presidente viajará una vez más a Estados Unidos. Será el viaje número 12 de Milei al país que más admira. El mandatario tiene planeado participar el 5 de septiembre en Los Ángeles de una conferencia global ante empresarios, fondos de inversión y banqueros de distintas partes del mundo. La idea es atraer inversiones. Pero el viaje coincide con la presentación de su exnovia, Fátima Florez, en un hotel de la ciudad. “El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show, Javier”, había revelado la humorista en Intrusos. Donde hubo fuego…

Siguen los viajes

El Presidente estará en el país el 7 de septiembre, para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero unos días después volverá a hacer las valijas. Está previsto que Milei viaje a Madrid para estar presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid. El Presidente se mostrará junto al anfitrión Santiago Abascal y otros líderes de ultraderecha, como la francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Otro desaire al Gobierno español de Pedro Sánchez, y van…