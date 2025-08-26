El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, elogió este martes a la Justicia por haber “actuado con mucha rapidez” en las causas por el fentanilo contaminado y por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además se mostró “sorprendido” y “azorado” por el escándalo de los audios del extitular de ese organismo Diego Spagnuolo.

Maqueda explicó a Mitre Córdoba que hay “indicios” pero “que todavía no podemos hablar de pruebas” en este último caso, aunque aseguró que “está bien encaminada la investigación”.

“Yo lo quiero decir con mucha prudencia porque no quiero generar falsas expectativas, pero hay una actividad del fiscal y también del juez de la causa que se están anticipando a las consecuencias”, agregó.

Fentanilo

También precisó que “en el caso del fentanilo primero hubo dudas porque a criterio del Gobierno nacional pedían un apartamiento del juez y al mismo tiempo le estaban diciendo que estaba lento en la investigación”.

Y luego prosiguió: “Pero los familiares de los muertos por el fentanilo fueron quienes pusieron tranquilidad en este sentido y dijeron que le constaba a ellos que el juez y el fiscal estaban trabajando sobre la causa y que no debía generarse una intervención, que la tiene prohibida por la Constitución Nacional”.

“Ya hemos visto un resultado en principio alentador”, sostuvo Maqueda.

Audios de Spagnuolo

“Aunque esto haya sido lo que se dice normalmente ´una operación´ puede ser la base, como me parece que es en esta circunstancia de acuerdo a mi experiencia judicial porque no he visto el expediente”, aclaró.

“Si hay un fiscal que está tan dedicado a este tema y un juez que está tomando medidas todos los días, obviamente detrás de esto hay una investigación muy seria y se puede llegar a resultados importantes. De todas maneras no nos tenemos que anticipar, tenemos que esperar que se levante el secreto de sumario y que la Justicia informe”, concluyó.