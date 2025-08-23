Antes de ir a Diputados, Francos culpa a la oposición

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo ayer sábado que el Gobierno permanece internamente tranquilo, tras el sacudón político que generó la aparición de audios en los que se señalaba el pago de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En declaraciones radiales vinculó el episodio al contexto actual con la proximidad de las elecciones y afirmó que “todo lo que ha tomado estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política”. También destacó la existencia de un apoyo popular importante hacia la figura de Milei. Según el ministro coordinador ahí está el motor de la oposición para deslegitimar al jefe de Estado. Se trata de la misma oposición a la que Francos enfrentará el miércoles en un nuevo informe de gestión en Diputados para cumplir con la obligación que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Es la tercera vez en el año que asistirá a la Cámara Baja para brindar informes sobre la gestión de la administración nacional. Será una sesión informativa, pero la oposición estará esperando a Francos para profundizar sobre temas incómodos para el Ejecutivo como la partida contaminada de Fentanilo que provocó 97 muertes, los audios de Spagnuolo, que la Casa Rosada no desmintió, y la polémica en torno a la Secretaria General de Presidencia de la Nación, Karina Milei, ante el caso $Libra que volverá al foco por la decisión de la Cámara Baja de revivir la comisión investigadora. Sobre los audios Francos dijo: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, dijo Francos ayer. Se trata del único funcionario del Gobierno Nacional que se expresó públicamente respecto del episodio que pega de lleno en la Secretaria General, Karina Milei. Ya lo había hecho el jueves, en el Council of América.