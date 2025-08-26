martes 26 de agosto de 2025
"Estuve dispuesto a serlo": Axel Kicillof defendió las candidaturas testimoniales y reveló que evaluó ser candidato

El gobernador de la provincia de Buenos Aires justificó las candidaturas testimoniales. Afirmó que "la dirigencia política tiene que poner el cuerpo" porque "está en peligro la democracia y la soberanía".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof | X Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó este martes varias definiciones políticas. Una de ellas fue sobre las candidaturas testimoniales. En ese sentido, reveló que le ofrecieron ser candidato, y hasta llegó a pensarlo seriamente, de cara a las elecciones legislativas 2025.

Me ofrecieron y se habló de que yo lo fuera, y estuve dispuesto a serlo porque creo que lo que está en juego es muy complejo”, admitió el mandatario provincial en declaraciones a CNN radio.

En ese sentido, también afirmó que entiende y justifica estas postulaciones : “Me parece que está en peligro la democracia, y está en peligro la soberanía", afirmó.

