El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó este martes varias definiciones políticas. Una de ellas fue sobre las candidaturas testimoniales. En ese sentido, reveló que le ofrecieron ser candidato, y hasta llegó a pensarlo seriamente, de cara a las elecciones legislativas 2025.

“Me ofrecieron y se habló de que yo lo fuera, y estuve dispuesto a serlo porque creo que lo que está en juego es muy complejo”, admitió el mandatario provincial en declaraciones a CNN radio.

En ese sentido, también afirmó que entiende y justifica estas postulaciones : “Me parece que está en peligro la democracia, y está en peligro la soberanía", afirmó.

