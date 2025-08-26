Verónica Magario le respondió a Máximo Kirchner: "Tendríamos que estar mirando a quien destruye el país"

En momentos donde el ecosistema político y la opinión pública tienen el foco puesto en la presunta corrupción del gobierno de Javier Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se desarrolla un nuevo capítulo de la interna peronista en provincia de Buenos Aires, a pocos días de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

En este turno fue Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y primera candidata a diputada de la PBA por la Tercera Sección de la alianza Fuerza Patria, quien le respondió al diputado nacional Máximo Kirchner, tras la viralización durante las últimas horas de un video en las que le reclama al gobernador Axel Kicillof por la distribución de fondos a los municipios: "Que ponga el mismo dinero en Quilmes que en La Plata", dijo Kirchner durante la inauguración el pasado jueves del polideportivo “Diego Armando Maradona”, justamente en la localidad de Quilmes.

"Si el Gobierno [nacional] pagara lo que debe, el gobernador podría invertir en los 135 municipios, no solamente en Quilmes", respondió Magario en diálogo con Futurock.

"El gobernador invierte muchísimo en el interior y en el conurbano. Yo no juzgo los dichos de los demás, creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quién destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones. Quilmes recibió inversión, igual que Lanús, que La Matanza", agregó la vicegobernadora bonaerense.

Por otro lado, la primera candidata a diputada provincial por parte del PJ, profundizó esa línea y apuntó directamente al presidente: "Esta campaña es contra Milei. Hay que pararlo, parar el peligro que significa para los argentinos. Creo que Milei pasó todos los límites. A este Presidente no le duele que un jubilado se muera de hambre.

