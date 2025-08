Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, recibió un fuerte revés judicial en Estados Unidos, donde enfrenta una demanda colectiva impulsada por personas damnificadas por el desplome del activo. El empresario había sido impulsado públicamente por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, lo que favoreció el crecimiento inicial del proyecto.

La jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, denegó un pedido de Davis para anular la orden que mantiene congelados los fondos en dos de sus cuentas, que suman cerca de 110 millones de dólares. Además, rechazó otro planteo que buscaba descartar nuevas pruebas presentadas por los demandantes.

Karina y Javier Milei, salpicados por el escándalo $LIBRA

Los abogados de Davis habían argumentado que la ampliación de la demanda, que sumaba nuevas acusaciones contra otros proyectos suyos como M3M3, alteraba el enfoque inicial del caso y dejaba sin sentido la orden de restricción. Pero la jueza respondió que considerará “cualquier prueba relevante”.

De ese total de activos congelados, 57 millones están en USDC, una moneda estable vinculada al dólar, mientras que el resto corresponde a otros criptoactivos. La Justicia también investiga el uso de distintas billeteras virtuales y publicaciones en redes sociales como parte de la estrategia de manipulación.

Javier Milei había "apoyado" el proyecto en febrero de 2025 a través de su cuenta de X

El escrito judicial también involucra a otros actores: el padre y el hermano de Davis, miembros de la firma Kelsier Ventures, y responsables de dos plataformas que participaron del desarrollo técnico de $LIBRA. Los demandantes sostienen que entre todos montaron un “esquema fraudulento” para manipular el valor de los activos.

Aunque Milei no figura entre los acusados, los demandantes destacan su rol en la legitimación pública de la moneda, junto con la secretaria de Presidencia, Karina Milei, quien autorizó el ingreso de Davis a la Casa Rosada. Según el escrito, esas acciones le dieron al proyecto una “apariencia de legitimidad” ante el público argentino.

El caso $LIBRA salpica a Karina Milei: amplían la denuncia en Estados Unidos y apuntan a vínculos con Hayden Davis

El día que Hayden Davis admitió su temor

Antes de que sus fondos fueran congelados, Davis mantuvo una extensa entrevista con el periodista Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla, en la que habló sobre las amenazas que había recibido tras el derrumbe de $LIBRA. En esa conversación, admitió que estaba en un dilema sobre qué hacer con “más o menos 100 millones de dólares”.

Findeisen le sugirió armar una “arquitectura legal” con alguna firma seria para desligarse del dinero. “Parte de la razón por la que estás asustado es porque tenés acceso a 100 millones de dólares”, le dijo. Davis coincidió y respondió: “Correcto, pero si estoy siendo extremadamente transparente y honesto, eso también es mi ventaja con ciertos grupos”.

Javier Milei junto a Hayden Davis

Durante esa charla, Davis ofreció una versión alternativa a la que más tarde presentó ante la Justicia. “El hecho de que tengo el control es lo que me convierte en un objetivo y, al mismo tiempo, lo que me protege, porque esto no es una estafa común. Es un plan que salió muy mal a nivel presidencial”.

Con ese argumento, Davis intentó deslindarse de una supuesta intención de fraude, pero la Justicia estadounidense mantiene firme la acusación. La próxima audiencia se realizará el 19 de agosto, donde se definirá si las restricciones a sus activos continúan o si se abre otra etapa del proceso.

