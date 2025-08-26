Javier Milei sigue sin hablar de los audios y se distrae con los Granaderos

Javier Milei sigue sin hablar de los audios y los presuntos casos de corrupción en el Gobierno y se distrae con los Granaderos. Mientras tanto, el jueves almuerza con el círculo Rojo mientras Guillermo Francos se prepara para la batalla en el Congreso.

Siempre con los Granaderos

La devoción de Javier Milei por los Granaderos, se sabe, casi no tiene límites y esta tarde estará en nuevamente en un desfile en el Regimiento de Patricios. La singular admiración del Presidente por los históricos soldados de San Martín hace que le pida temas para que interprete la Fanfarria del Alto Perú y les prepare agasajos varios. Hoy El Regimiento de Patricios le dará una Plaqueta al Presidente. Un mimo en medio de la tormenta.

Milei y el Círculo Rojo

Fue su jefe durante años y Milei lo considera un amigo. El Gobierno ve como un apoyo de Eduardo Eurnekian al Presidente en estos tiempos tormentosos. ¿Por qué? Porque será la tercera vez en una semana que Milei y Eurnekian compartirán una actividad pública. El jueves pasado fue en el Council of the Americas, ayer en la inauguración de un nuevo edificio de la Corporación América y el jueves próximo en el Almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Amigos son los amigos.

Al mal tiempo buena cara

La preocupación del Gobierno por los escandalosos audios del ex titular de la agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se percibe en los pasillos de Casa de Gobierno y es casi indisimulable en los funcionarios. “No sabemos de dónde salieron y ni cuantos audios más van a aparecer”, se sincera un colaborador con llegada al Presidente. Pero inmediatamente después se ilusiona con que el tiempo ayude a desinflar el tema y sobre todo, que no impacte en la elección del 26 de octubre. “A la gente es un tema que no le importa” afirman con más ilusión que certeza. Más que nunca implorando a las Fuerzas del Cielo.

Francos al Congreso

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será nuevamente el encargado de poner la cara por el Gobierno. Mañana irá a dar su informe mensual al Congreso y sabe lo que le espera ante los diputados. No hará mención alguna a la situación de la agencia durante su discurso, pero se quedará en el recinto para el momento de las repreguntas. “Que investigue la Justicia” será la frase de cabecera ante la embestida de los Legisladores. La paciencia y la muñeca política de Francos se pondrá a prueba más que nunca.