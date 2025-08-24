Adorni, filosófico:  "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin"

Audios. Stagnuolo. Coimas. Son apenas tres palabras, pero mantienen en vilo no solo al Gobierno, ya pasaron más de tres días sin que el presidente Javier Milei o su hermana Karina hayan hablado del caso de presunta corrupción de los audios del exfuncionario Diego Stagnuolo, un tema que conmociona no solo al Gobierno sino a todo el universo político, porque la oposición intenta obviamente "facturar" con el tema.

No es cualquier funcionario, el presuntamente grabado es amigo personal y hasta abogado de Milei, asiduo asistente a Olivos, se trata de "fuego amigo" que resulta imposible atribuir a "los malditos kukas", por eso se espera con ansiedad que o Milei o su hermana digan algo tan simple como "es mentira" o por el contrario admitan "se investiga". Por más que eviten el tema, en algún momento tendrán que asumirlo.

Mientras tanto se extiende el silencio del "binomio de hierro", el vocero Manuel Adorni se vio en la perentoria necesidad de cumplir con su salario, y optó por una frase que algunos no dudan en atribuir de manera indirecta al caso Stagnuolo, aunque su filosófica versatilidad, su genérica grandeza, la convierte en posible casi para cualquier ámbito de manera indiscutible:

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad"., ese fue el mensaje del vocero presidencial en su cuenta de redes, que cerró por supuesto con el habitual 'Fin' que es su marca registrada.

Si se lo mirá del lado del caso Stagnuolo, podría inferirse que la posición libertaria tuiteada por Adorni apunta a "esperar a que el tiempo revele la verdad". El tiempo suele ser, ciertamente, un gran revelador de verdades, pero lo que no aclara el mensaje es qué verdad sobre esos audios de Stagnuolo es la que sostiene el gobierno. Si los admite reales o los tilda de falsos, blanco o negro, sin más silencios. Porque también es filosofía lo de "el que calla otorga". Y otorgar suele tener costos si se está en campaña electoral.

