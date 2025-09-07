Votó Jorge Taiana: "Veo en nuestro sector político más ganas, más movilización"

Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, votó este domingo 7 de septiembre en las elecciones provinciales bonaerenses. Lo hizo a las 11hs en Vicente López, 1° Sección Electoral, en el Instituto María Santísima de la Luz, ubicado en la calle Azcuénaga 1870. Cabe señalar que Jorge Taiana será candidato a diputado nacional para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Economía o corrupción

El voto de Taiana

“Es una jornada tranquila donde todos venimos a expresarnos”, dijo tras emitir su voto el candidato peronista a los medios presentes. “Mi mesa de votación parecía ser la más concurrida”, agregó.

“Es una jornada importante, espero que la participación, siendo un buen día, tenga niveles relevantes. Porque la participación de la gente es la que permite que la democracia tenga mayor sustento y fortaleza”, reflexionó el candidato.

Taiana a su vez se pronunció sobre los posibles niveles de participación: “Estas son elecciones que tienen pocos antecedentes, son solo de autoridades provinciales locales y por eso en general tienen menos participación que las nacionales. Yo creo que va a haber un buen nivel de participación, yo vi en los últimos días, que estuve recorriendo más ambiente de votar y en el caso del sector político en el que yo estoy vi más ganas, más movilización”.

El candidato de Fuerza Patria concluyó: “Lo cierto es que la participación en las elecciones ha bajado durante los últimos cuarenta años de democracia y eso muestra en algunos casos que hay gente que está más cansada o espera menos. Lo central del debate es cómo cambiamos lo que no nos gusta, y la manera de cambiar lo que no nos gusta para los ciudadanos y las personas de a pie, es por medio del voto, participando y eligiendo lo que le parezca que tiene más posibilidades de mejorar su situación y la del país. Este es un debate pendiente”.

Características de la 1° Sección Electoral

La 1° Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, tiene 4.600.000 electores aproximadamente, y allí se eligen 8 senadores.

Dónde ver los primeros resultados de las elecciones legislativas provinciales

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrán saber a partir de las 21 horas en el sitio https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera. Allí los ciudadanos podrán ver los resultados desde cualquier dispositivo, sea celular o computadora. Al mismo tiempo, está habilitada la aplicación para Android y iOS.

En la web oficial, los resultados estarán divididos en las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

Una vez que estén disponibles en el sitio, los resultados figurarán y será de acceso gratuito. A su vez, podrá ser usado por todos los medios de comunicación autorizados, tanto públicos como privados.

