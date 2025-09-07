La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires ya se encuentra en marcha y los votantes tienen habilitadas sus respectivas urnas para emitir su voto. Al momento de colocar su voto, tienen la posibilidad de ver el lugar de votación en el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense (juntaelectoral.gba.gov.ar), sin embargo, se encuentra con problemas, aparece caído para algunos usuarios y fuera de servicio desde las primeras horas de la mañana.

El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo. El colapso de la página web es crítico, dado que los sitios de votación fueron modificados por la Justicia a través de la Inteligencia Artificial (IA) en toda la Provincia.

Qué votantes mantienen sus sitios de votación igual al 2023

Los electores de ese distrito (el más poblado de la provincia) son los únicos que pueden ir al mismo establecimiento de votación que utilizaron en 2023. Todos los demás votantes de la provincia (incluidos los de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, etc.) tienen asignada una nueva escuela y deben verificarla antes de concurrir.

Hasta qué hora pueden ir los votantes a votar

Los colegios electorales abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas. Aunque, los votantes que se encuentren aún en la fila dentro de la institución educativa podrán emitir su voto hasta que llegue su turno correspondiente. Los resultados se conocerán a partir de las 21 horas luego de que se haga el recuento de votos.

