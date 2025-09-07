EN VIVO | Habla Axel Kicillof ante la contundente victoria de Fuerza Patria

En un clima de euforia, tras una holgada victoria del peronismo en las legislativas provinciales, el gobernador Axel Kicillof hablará después de las 21 desde el búnker de Fuerza Patria (FP) en La Plata, en la esquina de las calles 51 y 10. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo llamó a festejar los resultados frente a la casa de la ex presidenta Cristina Fernández e Kirchner con banderas de Argentina.

A pesar de los pronósticos y los sondeos, que preveían una baja participación y un resultado ajustado entre La Libertad Avanza (LLA) y FP, las urnas demostraron lo contrario. El peronismo se impuso cómodamente con 13 puntos de diferencia respecto al oficialismo libertario, que quedó segundo, y votó el 63% del padrón electoral, así lo confirmó la jefa de asesores de la gobernación bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, a las 20:20 del domingo.

De acuerdo a los resultados provisorios, con el 82% de las mesas escrutadas, FP obtuvo el 46,93% (3.264.993 votos), LLA el 33,85%, Somos Buenos Aires el 5,41%, el Frente de Izquierda el 4,37 %. En conferencia de prensa, el funcionario y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, aseguró que "FP está ganando en seis de las ocho secciones electorales y 99 municipios de los 135 que tiene la provincia" y consideró que "los resultados han sido realmente contundentes". Los números despejan cualquier hipótesis de fraude, como la que intentó instalar el oficialismo nacional antes de los comicios con cuestionamientos hacia el sistema de la boleta larga de papel.

La amplia diferencia de FP por encima de LLA, que se unió con el PRO con el objetivo de que la sumatoria de los votos de ambos espacios le ganaran al peronismo, fortalece el liderazgo de Kicillof que se jugó a todo o nada el desdoblamiento electoral.

En representación del Frente Renovador, la diputada Cecilia Moreau tomó la palabra en el búnker de La Plata y destacó el rol de los intendentes para construir el triunfo electoral. "Los intendentes desde sus territorios demostraron una enorme capacidad de organización y contención ante una sociedad que está sufriendo el ajuste, la crueldad, la motosierra y el abandono", sostuvo y agregó que el resultado "abre un cambio que nos llena de esperanza".

Mientras que, por parte de La Cámpora, habló el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, quien remarcó que la campaña que ahora se iniciará de cara a octubre "tiene un color distinto porque ha quedado claro lo que siente casi el 40% el país que es la provincia de Bs. As."

