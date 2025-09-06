El Gordo Dan la siguió contra Luis Juez: "Patético, insoportable, haciéndose la víctima..."

La "batalla libertaria" entre el tuitero Daniel Parisini (Gordo Dan) y el senador Luis Juez ya excedió largamente lo de 'fuego amigo' para convertirse lisa y llanamente en un choque político de inusual dureza. Juez estuvo este viernes 5 de septiembre en el programa de Jonatan Viale este viernes 5 de septiembre, como derivación del desaforado tuit que Gordo Dan publicó el jueves y luego borró, en que hacía mención a la discapacidad que sufre una hija del legislador, donde lo criticaba además por “ponerle palos en la rueda” al gobierno de Javier Milei. Pero tras esa entrevista de Juez con Jonatan Viale, el influencer libertario usó su cuenta de X para redoblar los ataques, retuiteando mensajes agresivos contra Juez, pese a que la mismísima Karina Milei acordó en su momento que el sector del senador sellara una alianza con LLA en su provincia.

Lo cierto es que este viernes Gordo Dan primero retuiteó el texto de un otro reconocido militante oficialista, “El oráculo de Trenque Lauquen”, que decía: “Insoportable Juez. Gritando. Haciéndose la víctima. Usando a la hija como escudo. Patético. Votaste todo el déficit descomunal que hizo mierda a la argentina y así a su población. Que fue enfermada, destruida y empobrecida. En tu vida te ganaste el pan con sudor. Político cu... rot...”.

Reposteo del Gordo Dan contra Luis Juez

Y luego compartió el tuit de una mujer que se identifica por el apodo de “Sueca”, que festejó el cuestionamiento que el periodista Mariano Pérez hizo, en el programa de Viale, de las palabras del legislador: “Marianito salió con los tapones de punta contra Luis Juez tras el escándalo en vivo. ‘Llámenlo de nuevo si quieren. Nadie se metió con su hija, nos metimos con él, que se viene a hacer la víctima y la usa de escudo. Fue a vender humo con las milanesas a Olivos’. Pd: Gordo Dan, me parece que le toca doble aumento”, agregó:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apoyo del Gordo Dan al periodista que cuestionó a Juez en el programa de Viale

El ataque inicial de Gordo Dan y el tuit borrado

Todo había comenzado el jueves, cuando el influencer publicó un tuit en su cuenta oficial de X diciendo: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

El posteo del Gordo Dan contra Luis Juez

La respuesta desde el propio oficialismo fue dura con Parisini, incluso el propio jefe de Gabinete Guillermo Francos lo fustigó con dureza, y así Gordo Dan eliminó ese posteo, una situación que se convirtió en tendencia, generando ásperos choques entre quienes lo apoyaban, quienes le cuestionaban haber usado el tema de la hija discapacitada, y quienes se burlaban de él por haber borrado el posteo.

Como respuesta, este viernes 5 de septiembre, Juez fue al programa de Jonatan Viale y comenzó diciendo que “me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que he combatido toda mi vida. Pero me pongo a ver la televisión y escucho una sarta de barbaridades increíbles”.

Luego, el senador defendió a Milei: “Yo soy amigo del presidente, no necesito nada ni le he pedido nunca nada al presidente. Lo defiendo desde la verdad”. A continuación, reveló las palabras que le dijo a la hermana del mandatario cuando hablaron: “Si hay un tema que a mí me enamoró de tu hermano fue la empatía que tuvo. Nunca ningún presidente, Joni, nunca ningún presidente me dio bola en estos temas”.

A continuación recordó que, junto a Cancillería, está realizando gestiones para importar un tomógrafo de la India destinado a niños con parálisis cerebral: “Hace 60 días que estoy con el canciller y el embajador argentino en México trabajando. Eso demuestra el interés del presidente”.

Juez también se refirió a su hija: “Ella no va a tener nunca una pensión por discapacidad. Nosotros podemos sostenerla a ella, pero hay cientos de criaturas que no tienen la posibilidad de tener un padre que diga estas cosas y por eso me he cargado esta bandera. Yo no hablo por Milagro, hablo por los miles de milagros que no tienen quien pueda levantar la voz por ellos”.

En ese punto, remarcó: “Si lo quieren ayudar al presidente, ayúdenlo de otra manera, muchachos. Si no tenés equipo, si no estás preparado, si no estás formado, es preferible decir: ‘De este tema no sé, porque no se puede aprender en la gestión’. Dios te ha bendecido dándote la oportunidad de gobernarnos. Hay que hacerlo con lo mejor que se tenga”.

Juez cerró la charla con una fuerte declaración: “No me ofendan, no me ofendan a mi hija. Es injusto lo que están diciendo. No se defiende la libertad ofendiendo, agraviando, insultando. Dejen de agraviar a mi hija que no se puede defender y que lo único que la pueden defender somos nosotros”.

Pero faltaba una nueva vuelta de tuerca de los "gordodanistas", que en el programa del influencer libertario en Carajo TV, mostraron una foto encuadrada del tuit contra Juez que Dan había tenido que borrar de su cuenta de X el día anterior.

Francos había cuestionado a Gordo Dan por lo de Juez

"Repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, había dicho el jueves por la noche el jefe de Gabinete Guillermo Francos sobre el ataque inicial de Gordo Dan a Juez, también en declaraciones a TN.

Luego de que Francos dejara clara su postura en televisión, Parisini borró el comentario. “Se habrá dado cuenta de que cometió una barbaridad y lo borró”, expresó el jefe de Gabinete al enterarse de la noticia.

El funcionario señaló que el influencer “no forma parte del Gobierno”: “Él es una persona independiente y expresa posiciones independientes. Es alguien que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte. El presidente seguramente estará en contra del tuit”.

Francos además contó que se comunicó directamente con el senador cordobés: “Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto".

HM/HB