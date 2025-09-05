De Loredo y otros dirigentes de la UCR repudian tuit de "El Gordo Dan" contra Luis Juez

El mensaje “insultante” e “impresentable” del influencer Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", desató la catarata de repudios de aliados y ex aliados de la UCR que se solidarizaron con el senador nacional Luis Juez, quien se considera “un amigo” del presidente Javier Milei.

El Gordan Dan, cabecilla de la patota de trolls libertarios, borró su tuit ofensivo inicial contra Juez calificado por el entorno del líder del Frente Cívico como "una canallada", pero volvió a la carga con otro mensaje en igual sentido, aunque ¿“en otro tono”?

Martín Juez al "Gordo" Dan: "Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir"

Parisini no pudo evitar lo "desagradable" del peso de las palabras para criticar el voto de Juez en rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. El senador cordobés fue parte de las voluntades (63 votos) que insistieron con la ley en cuestión. Solo 7 senadores (los libertarios y Carmen Álvarez Rivero) se pronunciaron –sin éxito- por blindar el veto presidencial.

Entre los dirigentes del riñón juecista se pronunciaron Walter Nostrala y Nancy Almada. “Tenes que ser una persona detestable y desagradable para cuestionar a un padre que lleva feliz a su hija a votar, tenga discapacidad o no. Ya lo hizo una candidata de La Libertad Avanza, Verónica Sikora, y ahora lo hace este ‘Twittero Libertario’ mandando a todos sus trolls a humillar e insultar a Luis Juez y su familia por sentirse orgullosos de su ángel y hablar en nombre de todos los niños con discapacidad y sus familias", cuestionó la legisladora Almada.

"¿Cuál es el límite Javier Milei? No basta con la disculpa de Guillermo Franco porque el ‘Twitero redoblo la apuesta. NO TODO VALE EN POLITICA, no se olviden de esa frase”, afirmó la juecista del riñón.

Repudio radical

Aliados y ex aliados de la UCR repudiaron el tuit "insultante" del Gordo Dan contra Juez y su familia. El referente radical Rodrigo de Loredo afirmó que "los ataques contra Luis Juez son profundamente injustos". "No ayudan en nada a cambiar viejas prácticas quienes creen que la agresión es un argumento", subrayó. "Quiero expresar toda mi solidaridad y la de mi familia para con Luis, Martín Juez y toda su familia", cerró.

Sorpresiva encuesta en Córdoba: Schiaretti lidera, caen los libertarios y crece De la Sota

El radical libertario, Marcelo Cossar, fijó postura: "Se puede y se debe bancar al presidente... sin renunciar a las convicciones personales. Repudio las declaraciones miserables que nunca construyen. Te equivocaste mal Gordon Dan con Luis Juez".

Al repudio se sumó el boina blanca que forma parte del círculo próximo al gobernador Gustavo Valdés, Javier Bee Sellares, quien calificó como "demencial" los mensajes del twittero libertario. "Una expresión demencial la del Gordon Dan, una falta de respeto a la familia y a las mujeres. Le mando un gran abrazo a Lusi Juez y su familia. En política no da todo lo mismo. No naturalicemos lo que está mal".

"La bestialidad en su máxima expresión", aseveró el alfonsinista Dante Rossi al expresar su rechazo a los dichos insultantes del Parisini. "Mi solidaridad con Luis Juez frente a tamaña aberración expresada por el Gordon Dan. Para el gobierno el que piensa distinto es un enemigo y merece ser destruido. No podemos naturalizar estas cosas porque nos hunden como sociedad", remarcó el boina blanca anti-Milei.

La bancada UCR ingresó en las útlimas horas a la Unicameral un proyecto de repudio a las difamaciones expresadas en contra del senador Juez. "Estas vergonzosas agresiones no merecen ni respuesta", dijo el radical Miguel Nicolás.

"Su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas contra el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, que resultan de una bajeza reprobable, con reflexiones deshumanizantes sobre su situación familiar mezclada, con intereses políticos y la situación de la discapacidad a nivel nacional, que rompen el tejido social ante la ausencia de códigos morales, evidenciada por su crueldad y falta de empatía en las expresiones contra el senador", reza el texto de declaración radical que será llevada al recinto.