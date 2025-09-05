Martín Juez al "Gordo" Dan: "Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir"

El concejal cordobés Martín Juez salió a responderle al “Gordo” Dan luego de que el militante libertario publicara un mensaje ofensivo contra su padre, el senador nacional Luis Juez, y su hermana que tiene parálisis cerebral.

Sorpresiva encuesta en Córdoba: la mala imagen de Milei hace caer a los libertarios y crece el peor rival

“Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir”

“Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo)”, explicó Juez.

“Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es incalculable”, aseguró al referirse al tuit publicado por Daniel Parisini, alias el “Gordo” Dan en la red social “X”.

“En política como en la vida no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”, concluyó Martín Juez.

Empate Técnico: una encuestadora de Córdoba coincide con Milei y mostró sus números en provincia de Buenos Aires

El tuit del “Gordo” Dan

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, escribió Parisini en "X".

Luego el influencer libertario borró el mensaje y posteó de nuevo desafiante: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa".

La publicación del libertario, difundida luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, fue repudiada por dirigentes de los distintos sectores políticos.

Repudio del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete Guillermo Francos repudió las expresiones del "Gordo" Dan. “Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, afirmó en declaraciones a TN.