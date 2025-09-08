Los mejores memes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires estuvieron marcadas por expectativas y una abrumadora victoria peronista, pero también de una enorme catarata de memes que invadieron las redes sociales, especialmente en X. Los bonaerenses votaron para renovar 46 diputados y 23 senadores.

Luego de que se conocieran los primeros resultados oficiales, que dieron al partido Fuerza Patria como ganador con una diferencia de 14 puntos, se difundieron fotos para burlarse del Gobierno de Javier Milei y los escándalos que lo rodean, como el caso ANDIS.

Los mejores memes tras el triunfo peronista en las elecciones bonaerenses