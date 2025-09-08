lunes 08 de septiembre de 2025
POLITICA
Elecciones Legislativas 2025

Los mejores memes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las redes se llenaron de reacciones durante las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Elecciones Legislativas BSAS 07092025
Elecciones Legislativas BS AS | AFP

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires estuvieron marcadas por expectativas y una abrumadora victoria peronista, pero también de una enorme catarata de memes que invadieron las redes sociales, especialmente en X. Los bonaerenses votaron para renovar 46 diputados y 23 senadores.

Luego de que se conocieran los primeros resultados oficiales, que dieron al partido Fuerza Patria como ganador con una diferencia de 14 puntos, se difundieron fotos para burlarse del Gobierno de Javier Milei y los escándalos que lo rodean, como el caso ANDIS.

Los mejores memes tras el triunfo peronista en las elecciones bonaerenses

MEJORES MEMES ELECCIONES BUENOS AIRES

