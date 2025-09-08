"Axel conducción", audio de Cristina y marcha peronista: los festejos en el búnker de Kicillof

Luego de que se conocieran los primeros resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza, el gobernador Axel Kicillof encabezó los festejos del triunfo desde el búnker montado en La Plata. Al cierre de una noche clave para el peronismo, el mandatario dio un discurso, recibió un audio de Cristina Kirchner y, entre cánticos, la militancia le pidió la conducción del movimiento.

El gobernador siguió de cerca los resultados de los comicios desde su residencia oficial en la capital provincial. Desde allí se trasladó al Hotel Grand Brizo, en la esquina de 51 y 9, donde desde la tarde se concentraba la dirigencia kicillofista de Movimiento Derecho al Futuro. También se hicieron presentes referentes del Frente Renovador y una parte de la conducción kirchnerista. La otra fracción se reunió en el departamento de la expresidenta, que aguardó los resultados junto a Máximo Kirchner.

Los mejores memes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Cerca de las 22.30, Kicillof salió al escenario y fue recibido con música y banderas argentinas en manos de la militancia, que colmó dos cuadras del centro platense. Junto al gobernador se ubicaron candidatos, integrantes del gabinete bonaerense, intendentes y dirigentes del partido, entre ellos Sergio Massa, a la espera del discurso.

“Es para Axel, la conducción”: el cántico de la militancia peronista

Tras la llegada de Kicillof al búnker “a cielo abierto”, la conductora del acto bromeó sobre el recibimiento al gobernador y dijo: “¿Cómo era? Lo habíamos practicado…”. Fue entonces que comenzó a escucharse un cántico que marcó la celebración: “Borom bon bon, borom bon bon, es para Axel la conducción”.

El grito, que se repitió durante toda la presentación, surgió en respuesta al triunfo del gobernador, pese a las críticas que recibió desde sectores como La Cámpora, por el desdoblamiento electoral y la conformación de las listas. De cara a 2027, también sonó con fuerza otra frase: “Se siente, se siente, Axel presidente”.

Cómo fue el resultado de las elecciones en el interior de la provincia de Buenos Aires

“Un triunfo que nos llena de orgullo”: el audio de Cristina en La Plata

La expresidenta Cristina Kirchner celebró la victoria de Fuerza Patria desde el balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Allí grabó un mensaje que se reprodujo en el búnker de La Plata antes del discurso de Kicillof.

“Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también”, expresó la exmandataria.

Cristina también felicitó a los candidatos peronistas, a los militantes, a los intendentes y “a Axel, a Sergio (Massa), a Juan (Grabois) y también a Máximo (Kirchner)”. Y remarcó: “Este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto, tanto amamos. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Los quiero mucho”.

El peronismo ganó en Secciones Electorales en las que no se imponía desde hace 20 años

El mensaje fue recibido con aplausos en La Plata, aunque el gobernador bonaerense no hizo alusión directa al audio durante su discurso. Sin embargo, destacó: “La unidad de la boleta de Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, quien tendría que estar en este escenario”.

“Democracia, paz y peronismo”: el discurso de Kicillof tras la victoria

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, Kicillof habló ante la multitud reunida en el búnker al aire libre, subrayando el contundente triunfo de Fuerza Patria en seis de las ocho secciones electorales. Agradeció la participación de los bonaerenses, el trabajo de los militantes, de los candidatos, de los intendentes y de “todos los que permitieron forjar una sola boleta”.

“Yo sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente, nuestro pueblo, la está pasando mal, muy mal. Pero la verdad es que permitámonos disfrutar este momento y este intervalo, de una alegría reparadora y necesaria. Veníamos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos”, enfatizó el gobernador.

Y concluyó con una frase que encendió a la militancia: “La democracia ante todo. Basta de pegarle y acusar al peronismo de que no es democrático y pacífico. Córtenla, y se lo digo a todos: democracia, paz y peronismo”. Tras sus palabras, el acto cerró con la Marcha Peronista.

