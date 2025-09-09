Luis Juez sobre Milei: "Yo entendí que era su amigo, pareciera que tenés que entregar tus convicciones"

El senador por Córdoba, Luis Juez, aseguró que en la última semana su familia “ha sufrido mucho injustamente” por los agravios de Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan” en las redes sociales.

“Hemos sido extremadamente manoseados”

“Hemos sido extremadamente manoseados. Yo me la banco porque decidí hacer política, pero mi familia no. Y han sido injustos, mentirosos, arteros, agresivos, innecesariamente violentos”, sostuvo el legislador nacional al tiempo que contó que se encuentra "más o menos".

Además recordó que “a partir de alguna circunstancia se entabló una relación, afectiva, cariñosa, muy considerada con el Presidente (Javier Milei)”.

“Yo entendí que era su amigo y entiendo la amistad como un proceso donde los amigos se dicen las cosas en la cara pero pareciera que eso no funciona, pareciera que es la subordinación absoluta, la claudicación absoluta”, agregó en declaraciones a LN+.

“(Pareciera) que tenés que entregar tus ideas, tus convicciones. Lo digo porque si no no hay forma de explicar semejante saña, cómo me pueden obligar a mí, padre de una criatura con parálisis cerebral a que esté en contra de la discusión de la discapacidad. Y pasó eso”, cuestionó.

“Se lo dije a él (Milei), no me podés pedir eso. No me podés pedir que yo tenga una mirada agresiva, violenta con el Garrahan, si ahí nos dieron el diagnóstico de parálisis cerebral de la Mili”, recordó Juez.

Elecciones bonaerenses

“Yo no soy de la Libertad Avanza ni me voy a pintar de violeta. Los quiero ayudar. Me espanta, esta película ya la viví. Ya viví la soberbia de creer que al peronismo le ganás con un par de juegos de naipes”, explicó el líder del Frente Cívico.

“Me pasó con Macri. Se lo dije mil veces. Mirá que estos tipos a la hora de disputar electoralmente son una maquinaria feroz. ´No, no vuelven más´. Volvió Alberto Fernández, mirá cómo nos fue”, rememoró el senador por Córdoba.

“Nadie le gusta quedarse en un lugar donde lo maltratan”

Al ser consultado sobre si el justicialismo podría volver al poder, respondió: “Claro que puede volver, siempre va a volver, porque la gente al peronismo le exige y le pide mucho menos que lo que le pide a otro gobernante”.

“Ahora si ese gobernante no te va a considerar, no te va a tratar, no te va a respetar, no te va a valorar, y no lo hace con los propios. Te imaginás con los extraños. Nadie le gusta quedarse en un lugar donde lo maltratan”.

También confirmó que “no” habló con Milei. “Seguramente dirá ´no lo atendás a Juez porque viene y te come las milanesas, y después vota como quiere´”, ironizó.

"A mí no me va a llevar de las narices"

Y luego enfatizó: “A mí no me va a llevar de las narices. Yo no necesito decir ´¡Viva La Libertad Carajo!´. Yo la libertad me la gané. Yo me arrodillo ante Dios, nada más”.

Sin embargo, al ser consultado sobre si la relación con la administración de Milei estaba rota, Juez respondió: "No. Ayer tuve la reunión del comando de campaña. Yo le dije a Karina hace un año y medio ´armen la lista como quieran, los vamos a acompañar, les vamos a fiscalizar´. Lo que pasa es que yo no soy mentiroso, estoy golpeado, magullado, lastimado, herido, injustamente. Hay que cuidarla a la gente".

"Es muy difícil querer conducir un país, si no podés frenar un par de tuiteros. Es horrible meterse con los que no se pueden defender. Es un gobierno que no tiene gestión", concluyó Juez.