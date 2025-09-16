Tras el mensaje del presidente en el que anunció los lineamientos del presupuesto 2026 por cadena nacional, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) manifestaron su aval a través de mensajes en la plataforma X. Son los mismos mandatarios que se reunieron con Lisandro Catalán en una “mesa federal”, en su primer día como ministro del Interior. Chaco y Entre Ríos recibieron fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) después del veto presidencial a la ley de redistribución que impulsaban las provincias.

A las 22.03, Frigerio posteó: “Escuché la cadena nacional del presidente Javier Milei presentando el presupuesto 2026. Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente”, sopesó.

“Por eso, más allá de agradecer el apoyo y el aguante, anunció aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo”.

Frigerio agregó un mensaje netamente electoral: “No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años”.

Y concluyó: “Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!”

Unos minutos después, a las 22.50, lo siguió su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, con un mensaje similar. “Celebro que Argentina tenga un proyecto de presupuesto con prioridades puestas en el desarrollo humano y una gran atención sobre los sectores productivos, en el marco del sostenimiento de las metas logradas como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, tal como tiene Mendoza desde hace tiempo”, posteó.

“He venido reclamando desde el año pasado la necesidad de contar con un presupuesto nacional porque se trata de una herramienta esencial para afirmar la calidad institucional y para crear certezas que atraigan a la inversión, pero también para darle previsibilidad a las administraciones provinciales. Sigo expresando desde Mendoza la más firme vocación de colaboración para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo, dando origen a una nueva etapa donde el esfuerzo de los argentinos sea proporcional a la esperanza y a los resultados que merece nuestro pueblo”, agregó.

Y remató llamando a apoyar al presidente en las elecciones nacionales: “Por eso considero indispensable que el próximo 26 de octubre la gestión nacional reciba un voto de confianza que despeje dudas y abra las puertas a un futuro más próspero”.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se sumó a las 23.22. “Hoy el Presidente Javier Milei anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026”, dijo. “Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en educación, salud y discapacidad”. Y cerró sellando su alianza con el Gobierno: “Valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio y confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos!”.

Tanto Cornejo como Frigerio y Zdero participaron de la primera reunión de Lisandro Catalano como ministro, el jueves 11 de septiembre, y son parte del armado electoral de La Libertad Avanza para octubre.

Pero un detalle los diferencia: Frigerio y Zdero recibieron el viernes fondos de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN); puntualmente, el Gobierno envió $3000 millones a Entre Ríos y $2500 millones a Chaco. Mendoza, en cambio, recibió $3000 millones en lo que va del año, una cifra muy inferior a la que le correspondería según la ley de redistribución de ATN que el Congreso sancionó y el Poder Ejecutivo vetó recientemente.

