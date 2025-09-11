El debut de la Mesa Federal: una reunión sin definiciones y con condiciones

El gobierno de Javier Milei activó hoy la denominada Mesa Federal con el flamante Ministro de Interior, Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En ese marco recibieron a los mandatarios aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En los tres casos se trata de mandatarios que alcanzaron acuerdos electorales con la Casa Rosada en los tres distritos para las elecciones locales que se realizaron este año.

El oficialismo se dedicó a remarcar que hubo “dirigentes aliados y no afines”. Y que espera que otros representantes provinciales, como Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Poggi (San Luis) e Ignacio Torres (Chubut) se presenten a esta clase de encuentros en los cuales la administración quiere activar un vínculo sólido. “Hay vocación”, expresaron en Balcarce 50 tras un encuentro que duró más de dos horas.

Por el momento, no hubo definiciones concretas: solo la condición de que a través de esta mesa federal se alcancen entendimientos y la esperanza, por parte de Javier Milei, de que los gobernadores acompañen reformas en el plano tributario, previsional y laboral.

Los mandatarios pretenden que estas conversaciones tengan efectos concretos, no promesas ni charlas vacías de contenido, como sucedió en el pasado. En torno a los pedidos puntuales, se mencionó la chance de reactivar obras públicas paralizadas y la aparición de fondos que nunca fueron girados a las arcas provinciales. En la provincia de Buenos Aires mencionaron que "la reunión de hoy era para gobernadores afines, la provincia no fue invitada. En este punto vale lo dicho por el gobernador Axel Kicillof el 1 de marzo pasado: si es para trabajar, cuenten con él, pero si es solo para la foto, que no lo esperen".

El debut de Catalán

El estreno de Catalán no estuvo exento de dudas y cuestionamientos. No sólo por parte de gobernadores aliados que no fueron parte del convite de la jornada, sino también por integrantes de la propia Casa Rosada: Eduardo “Lule” Menem, el principal apuntado por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recibió al chaqueño Leandro Zdero durante varias horas en su despacho, un rato antes de la reunión que ministros y gobernadores tuvieron en el Salón de los Escudos.

En declaraciones radiales, el flamante ministro dijo que la idea de la Mesa Federal es estrechar el diálogo con los gobernadores, fundamentalmente, “con aquellos que tienen puntos de contactos en la visión de país”.

“La estrategia es hablar frontalmente con los gobernadores, llamar a las cosas por su nombre. Creemos que acá no se va la suerte del Gobierno, sino que va la suerte de los argentinos. No vinimos acá para ver qué hacemos para ganar la próxima elección. El Presidente fue electo y eligió a su equipo de gobierno para hacer lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas, después de décadas”, completó.