Finalmente, el ex senador Edgardo Kueider enfrentará un juicio oral en Paraguay junto a su ex secretaria, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando de divisas. La decisión fue tomada por el juez Humberto Otazú, luego de que el ex funcionario se negara a ser extraditado a Argentina, apenas un día antes del anuncio del juicio.

El magistrado reveló, en diálogo con El Observador de Paraguay, que dio lugar a la acusación del Ministerio Público: “Se dispuso finalmente la apertura a juicio oral y público”, sostuvo. En esta misma línea, agregó que se rechazó un planteo de nulidad de la acusación, a la par de otro de sobreseimiento definitivo y uno extra sobre la exclusión de videos del procedimiento llevado a cabo en la aduana sobre Kueider y Guinsel.

Kueider se negó a ser extraditado

El martes 29 de julio, Kueider rechazó ser extraditado de manera voluntaria a Argentina, luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa Securitas, lo solicitara. Esta última es la investigación judicial que resaltó el eventual papel de diversos funcionarios que fueron acusados de recibir coimas de la compañía de seguridad privada, con el fin de facilitar contrataciones públicas.

Un punto llamativo es que Kueider no formó parte de la causa en un principio. Sin embargo fue incorporado a la misma por sospechas de que parte del dinero podría haber sido el origen de parte de sus inversiones inmobiliarias

Iara Magdalena Guinsel Costa, ex secretaria de Kueider

Interpol detuvo a Kueider en Paraguay, en el marco de un pedido de extradición solicitado por la justicia federal de San Isidro. La detención ocurrió en el departamento de Asunción donde el dirigente cumplía arresto domiciliario, acompañado por otra persona que también fue aprehendida. El juez paraguayo Rolando Duarte dispuso que Kueider lleve una tobillera electrónica tras el operativo, y confirmó que por la mañana fue trasladado por Interpol.

En declaraciones al diario ABC Color, Duarte detalló los pasos que seguirá el proceso. Primero se realizará la audiencia identificatoria, en la que se consultará si los detenidos aceptan someterse a la extradición. En caso de que se nieguen, se iniciará formalmente el proceso, que contempla garantías de defensa conforme al Código Procesal Penal paraguayo y al tratado bilateral de extradición con Argentina.

Kueider habló desde Asunción: "Los dólares no eran de coimas ni eran míos, eran de negocios en Paraguay"

De aliado del oficialismo a detenido por Interpol: un proceso buocrático complejo

Antes de que Interpol ejecutara el operativo, la justicia paraguaya había requerido documentación complementaria para cumplir con los requisitos formales establecidos en los tratados internacionales. Esa información fue clave para evitar posibles nulidades en el proceso. Una vez presentada, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente la detención preventiva de los involucrados y el inicio del proceso de extradición.

Diez días antes de ser arrestado, Kueider había afirmado en una entrevista con La Nación que no existían pruebas en su contra en la causa que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado. Apuntó directamente contra la magistrada: “Ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada que ver con la causa de Securitas”, sostuvo.

Si se concreta la extradición, Kueider podría quedar detenido en una cárcel común.

En ese mismo diálogo, Kueider expresó su deseo de volver al país para reencontrarse con sus hijos, algo que no pudo concretar debido a la prohibición de salida de Paraguay impuesta por Arroyo Salgado. Al estar sin fueros tras su expulsión del Senado, si finalmente se concreta la extradición, podría quedar detenido en una cárcel común o bajo prisión domiciliaria en cuanto pise suelo argentino.

El exsenador denunció que su expulsión tuvo un trasfondo político y que en el Senado no se respetaron sus derechos: “No se me permitió defenderme ni presentar pruebas. Fue una maniobra demagógica encabezada por Luis Juez y la presidenta del cuerpo”, acusó. Kueider había asumido su banca en 2019 por el kirchnerismo, aunque luego se alineó con Javier Milei. Desde diciembre de 2023, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales y el oficialismo lo había propuesto para liderar también la Bicameral de Inteligencia.

