Quintela anunció una reestructuración del Estado

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció una serie de medidas orientadas a la reestructuración del Estado provincial, con el objetivo de reducir gastos, ordenar la administración pública y enviar una señal de austeridad en un contexto económico adverso. Según explicó el mandatario, no se trata de un cambio de rumbo político ni de una revisión de las prioridades de gestión, sino de un proceso de ajuste institucional que apunta a hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

En ese marco, Quintela anticipó que se avanzará en una reducción del número de ministerios y secretarías, junto con la implementación de nuevas restricciones administrativas. “Va a haber cambios. Va a haber una reestructuración del Estado”, sostuvo el jefe provincial, al tiempo que aclaró: “Vamos a tomar una serie de medidas restringiendo el gasto”.

Entre las decisiones previstas, el gobernador señaló que los viajes al exterior y el otorgamiento de viáticos a funcionarios quedarán sujetos a una autorización expresa del Poder Ejecutivo y deberán estar debidamente justificados por razones fundadas. La medida, explicó, regirá al menos durante lo que resta de su mandato.

En un adelanto de una entrevista concedida al medio Deuda Prometida, Quintela fue más enfático al detallar el alcance de las restricciones. “Va a haber un achique de la cantidad de ministerios y secretarías, además de una serie de medidas para restringir el gasto”, reiteró. En ese sentido, subrayó que la salida de funcionarios al exterior “tiene que ser exclusivamente con autorización del Poder Ejecutivo y por razones fundadas”. Y remarcó: “No quiero que ningún funcionario salga fuera del país. Y si a alguno no le gusta, que presente la renuncia y que se vaya”.

En paralelo, el mandatario provincial anunció limitaciones al uso de vuelos comerciales por parte de la administración pública. Según explicó, solo ministros y secretarios tendrán autorización para viajar en avión cuando la agenda oficial requiera una ida y vuelta en el mismo día. En el resto de los casos, los funcionarios deberán trasladarse por vía terrestre, como parte de la política de reducción de gastos operativos.

Otra de las medidas que destacó Quintela tiene que ver con el uso de vehículos oficiales. “Ningún funcionario, de subsecretario para arriba, puede andar en coches oficiales. Van a andar en su propio auto”, afirmó. El gobernador consideró que esta decisión constituye “una señal fuerte a la sociedad”, en un contexto en el que se exige un mayor esfuerzo y compromiso desde el sector público.

En cuanto al conflicto entre la provincia y el Gobierno nacional por el punto de coparticipación que La Rioja dejó de percibir tras la asunción de Javier Milei, Quintela admitió que no tiene expectativas de una resolución favorable en el corto plazo. “No creo que en esta gestión podamos recuperar el dinero que le debe Milei a los riojanos”, expresó. Se trata de una suma superior a los mil millones de dólares, cuyo reclamo fue elevado a la Corte Suprema de Justicia luego de reiterados planteos por parte del Ejecutivo provincial.

El gobernador cuestionó con dureza la postura del Presidente respecto a las provincias y, en particular, hacia La Rioja. “Milei tiene una posición bastante cruel para las provincias, pero particularmente con La Rioja”, sostuvo.

Por último, Quintela se refirió a la situación de los trabajadores precarizados y a las dificultades actuales para avanzar en su regularización. Recordó que el mayor proceso de incorporación a planta permanente se produjo durante los períodos de mayor inversión nacional, bajo las presidencias de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, advirtió que la actual coyuntura económica y la falta de recursos impiden replicar esa política en el presente.

R.P.