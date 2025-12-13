Scatturice se quedó con el control del correo OCA

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, que pertenece al empresario Leonardo Scatturice, se transformará en el accionista mayoritario de la empresa OCA. Será la “mayor compañía de transporte y logística de América Latina” a partir de la incorporación de tecnología y la sinergia con Flybondi y OCP TECH, indicó el fondo operado por Scatturice, de estrechos vinculos con el empresario de medios Daniel Haddad y con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Entre sus contactos, el dueño de Flybondi también tiene una llegada estratégica a la Conferencia Política de Acción Conservadora de los Estados Unidos, donde el presidente Javier Milei se relacionó con su par Donald Trump. Además, Scatturice es considerado uno de los respaldos del asesor presidencial Santiago Caputo.

Como parte del acuerdo firmado por COC Global Enterprise y OCA, Claudio Espinoza continuará como accionista de la compañía y presidente del directorio. OCA se presenta como “la empresa de correo privada más grande de la Argentina, con más de sesenta años de trayectoria, 760 puntos de atención en todo el país y una flota de más de 3.500 vehículos”.

La compra, aseguraron las compañías, “no afectará el normal funcionamiento o la provisión de servicios que entrega OCA a millones de clientes, ni la situación laboral de los cerca de 9.500 trabajadores de la compañía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional”, dijo Scatturice.