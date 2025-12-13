Antes de la discusión laboral, crecen los juicios

La Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo señaló un elemento que puede resultar sintomático, de cara a la discusión de la reforma sobre la ley Laboral. En los últimos doce meses se acumularon casi 132 mil nuevas demandas en el Sistema de Riesgos del Trabajo, consolidando una tendencia ascendente que pone en tensión la sostenibilidad del sistema, aun cuando los accidentes laborales continúan disminuyendo.

Los datos señalan una situación que se expande a lo largo de todo el país: la litigiosidad de 2025 viene siendo 5,1% superior a la del mismo período de 2024, por lo que se estima que a diciembre se alcancen los 132 mil casos.

La provincia de Buenos Aires (PBA) concentra el 39% de las demandas, manteniendo su liderazgo, mientras que el segundo lugar lo triene CABA, que concentra el 39% de las demandas,

Además, Santa Fe superó su récord de 2019 en el acumulado de enero a noviembre, con un aumento del 26% interanual. Chubut registra la mayor variación interanual: 44% en los primeros once meses de 2025 frente al mismo período de 2024. San Luis muestra un crecimiento del 20% en el acumulado anual (enero a noviembre), mientras que el acumulado móvil de doce meses alcanza el 22%.

Este récord histórico de las casi 132 mil nuevas demandas, agrava aún más la presión sobre el sistema. En este escenario, la UART insistió en la necesidad urgente de instrumentar el Cuerpo Médico Forense en las 18 provincias adheridas a la Ley de Riesgos de Trabajo.

Para la institución, “la conformación de estos cuerpos es el único mecanismo capaz de ordenar el actual descalabro pericial, aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales y evitar la fijación de montos indemnizatorios abusivos que comprometen la sostenibilidad del sistema”.