Santilli concluyó la rosca con peronistas con peluca y recibió al tucumano Jaldo

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunieron este viernes en Casa Rosada para conversar sobre los avances y detalles del Proyecto de Presupuesto 2026, que será presentado la próxima semana en el Congreso de la Nación, y analizar los proyectos de ley que se debatirán durante las sesiones extraordinarias.

Del encuentro también participaron el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad para poner la lupa sobre los detalles económicos.

De esa manera el ministerio del Interior avanzó en el diálogo con los distintos mandatarios con el objetivo de generar consensos en base al paquete de leyes que ha enviado el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

Jaldo, mantuvo a sus diputados por fuera del bloque de Unión por la Patria pese a haber ido de manera conjunta en las listas el pasado 26 de octubre.

Tras la reunión, Jaldo destacó la importancia de continuar fortaleciendo la relación entre la Cas Rosada y la Provincia. “Ha sido importante el diálogo con la Nación”, expresó el mandatario provincial.

“Lo que Tucumán necesita es que se nos compense la caída de la recaudación. La idea es que, de alguna manera, se utilice esa conciliación de la deuda para compensar los recursos no ingresados”, señaló Jaldo.

A pesar de que aún no se llegó a un acuerdo definitivo, el gobernador valoró la posibilidad de seguir avanzando en el diálogo. “Ellos tienen sus propios números. Nosotros hemos acercado nuestros datos, con cifras actualizadas, y se comprometieron a estudiarlos”, sostuvo el mandatario.

Un dato saliente tras el encuentro es que el gobernador confirmó que Tucumán, fue la provincia que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Se trata de un monto que asciende a los $20.000 millones.

Este aporte fue solicitado en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica, con el objetivo de realizar tareas de prevención y mantenimiento, especialmente de cara a la época de lluvias, así como para afrontar otros servicios públicos esenciales.

“La Provincia atiende estos trabajos no solo con los ATN, sino con recursos propios. Tenemos máquinas y equipos en prácticamente la mayoría de los ríos y cuencas de Tucumán”, explicó Jaldo.

Santilli continúa manteniendo encuentros con mandatarios. Por ahora, no hay definiciones sobre el apoyo en el Presupuesto 2026 aunque se espera que el oficialismo no tenga problemas para sancionar la “ley de leyes” antes del 30 de diciembre.

Un dato es que no estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Toda una rareza, dado que está acá, el ministro coordinador ha estado en la mayoría de los encuentros con mandatarios. Un dato que a su vez muestra la desconfianza de Karina Milei con el “Colo”.

Ello no impide que Santilli continúe tejiendo vínculos con los gobernadores aliados, siempre dejando afuera de la ronda de conversaciones a Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Mellela, y Gildo Insfrán.

Pese a ello, Adorni designó a Ignacio Devitt en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que tendrá dentro de sus funciones el vínculo con ambas cámaras del Congreso Nacional.

Jaldo ha jugado hasta el momento como un aliado del Gobierno en la Cámara de Diputados. Conserva una banca de tres legisladores que le responden, y esos votos (o ausencias) han sido claves en los dos primeros años de la gestión libertaria en la Cámara baja.

R.P.