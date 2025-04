El exsenador Edgardo Kueider rompió el silencio desde Paraguay, donde se está cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido cuando cruzaba la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. En declaraciones con foco en lo político, apuntó al kirchnerismo por su situación.

Sin detalles sobre la causa que lo involucra, dijo: "Las denuncias casualmente surgieron a partir de mi voto a favor de la Ley Bases, en junio del año pasado".

"A partir de ahí empezaron a aparecer denuncias judiciales y en los medios", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre. "Estábamos a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático y había una intención clara por parte del kirchnerismo de hacerlo caer", enfatizó.

Dijo que "con el voto negativo de la ley Bases se producía un debilitamiento del Gobierno, que era lo que quería el kirchnerismo" y que con su convicción él pensaba "que eso no podía ser".

"Mi voto a la ley Bases no podía obstaculizar que siguiera gobernando un gobierno democrático", sostuvo el exsenador, para defender su postura. Lo subrayó en estos términos: "De ninguna manera cuenten conmigo para bajar un gobierno democrático".

"Esos son los motivos del voto positivo a la ley Bases, no hay otro motivo", agregó Kueider. El periodista Eduardo Feinmann fue al grano y le preguntó: "¿El Gobierno le pagó 200 mil dólares por el voto de la Ley Bases?". Kueider contestó: "Le acabo de responder, no hay otro motivo".

"Me condenan porque impedí que se vote en contra esa ley y no me lo perdonan", insistió.

Cuando le preguntaron por los videos donde se lo veía contando plata junto a su secretaria, alegó que fueron filmados con cámaras que él mismo mandó a instalar. "Lo que se ve en los videos es dinero de gastos reservados de la provincia que yo administraba. Son fondos lícitos y se usaron para lo que la ley establecía", detalló.

Cómo empezó el caso Kueider

Edgardo Kueider cumple arresto domiciliario en Asunción, a disposición de la justicia de Paraguay, tras ser detenido la noche del 4 de diciembre de 2024 junto a Iara Guinsel Costa, su empleada y pareja. Intentaban cruzar la frontera paraguaya desde la ciudad brasileña de Foz do Iguacu, con un bolso con 211.102 dólares.

La justicia paraguaya estableció que los viajes de la pareja eran habituales, y que Guinsel Costa intentó comprar seis departamentos en Ciudad del Este. Esa operación implicaba el desembolso de 460.000 dólares.

Edgardo Kueider, en sus tiempos como senador

La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga la trama de lavado de dinero y corrupción que habría permitido a Kueider viajar a Paraguay con ese monto de dinero. En marzo, la jueza arrestó a un grupo de exsocios, testaferros y personas del entorno de Kueider, sospechados por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local” y por presentar balances falsos de una de las empresas en las que el exsenador aparece como socio

Kueider está siendo investigado en la Justicia Federal por supuesto crecimiento irregular de su patrimonio; por lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos; y por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local”, según la imputación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, citada por la jueza.

La investigación apunta que el exsenador habría incrementado exponencialmente sus bienes durante sus años como funcionario, por medio de empresas como Betail S.A. y otras personas interpuestas para ocultar propiedades y activos.

