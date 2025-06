Aseguran que Amazon y Walmart consideran emitir sus propias stablecoins

Amazon.com Inc. y Walmart Inc. se encuentran entre las grandes empresas multinacionales que han discutido recientemente la emisión de sus propias stablecoins en Estados Unidos, según informó el Wall Street Journal, citando a fuentes personas no identificadas.

Un portavoz de Walmart declinó hacer comentarios, mientras que representantes de Amazon no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

The New York Times y Amazon anunciaron un acuerdo de licencia con inteligencia artificial

Expedia Group Inc. y aerolíneas han mantenido deliberaciones similares, según el WSJ. Las stablecoins son tokens cripto que suelen estar vinculados a una moneda como el dólar, lo que las hace más adecuadas para pagos que monedas más volátiles.

El regreso al poder de Donald Trump en EE.UU. y la legislación que se está tramitando en el Congreso han despertado un renovado entusiasmo por las stablecoins, que, según sus defensores, podrían reducir drásticamente el costo de los pagos y acelerar las transferencias. El USDT de Tether Holdings SA, por lejos la mayor stablecoin, ha visto cómo su circulación se disparaba hasta los US$155.000 millones.

Las acciones de Visa Inc. y Mastercard Inc. se hundieron para registrar las mayores caídas desde abril. Cualquier decisión de Amazon, Walmart y otros minoristas mundiales para implementar sus propios sistemas de pago basados en cadena de bloques podría afectar los ingresos de los emisores de tarjetas de crédito.

Los bancos de todo el mundo, preocupados por que el lucrativo negocio de la gestión de pagos y transferencias pueda estar en peligro, también están tomando medidas destinadas a emitir stablecoins. Deutsche Bank AG y Banco Santander SA se encuentran entre las entidades crediticias que están considerando la posibilidad de emitir este tipo de tokens, según ha informado Bloomberg News.