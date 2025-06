The New York Times y Amazon anunciaron un acuerdo de licencia con inteligencia artificial

Luego de algunos idas y vueltas, con denuncias de por medio por uso indebido de contenidos editoriales por parte de plataformas de Inteligencia Artificial, The New York Times Company (TNYT) acordó licenciar su contenido a Amazon para poder ser utilizado en programas y en páginas de IA del gigante tecnológico, El acuerdo "incorporará el contenido editorial del Times a diversas experiencias de los clientes de Amazon", declaró el medio de comunicación mediante una carta pública. De hecho, y además de los artículos de noticias, se incluirán materiales de NYT Cooking, el sitio web de cocina y recetas del Times, y The Athletic, especializado en deportes.

Se trata del primer acuerdo de licencia de The New York Times con respecto a este tipo de tecnología. Y no es un hecho aislado, ya que, en 2023, TNYT había demandado a OpenAI y a su socio, Microsoft, por violación de derechos de autor. En aquel entonces, acusaban las compañías de utilizar millones de artículos publicados para entrenar chatbots automatizados sin recibir compensación alguna. Sin embargo, ambas empresas rechazaron estas acusaciones.

El acuerdo entre ambas compañías quedó efectivizado tras un comunicado oficial

“El acuerdo concuerda con nuestro principio fundamental de que vale la pena pagar por el periodismo de alta calidad”, declaró Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva del Times, en una nota. “Se alinea con nuestro enfoque deliberado para garantizar que nuestro trabajo reciba el valor adecuado, ya sea mediante acuerdos comerciales o mediante la aplicación de nuestros derechos de propiedad intelectual”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los cambios más significativos que podría observarse en la práctica, sería la implementación de contenido al software Alexa. Esto es, los parlantes inteligentes de Amazon a los que se le pueden dar directivas dentro del hogar, pedir datos del clima, noticias, juegos, entre otros. En algunos casos, los extractos de los periodistas del Times incluirán la atribución y un enlace a su sitio web.

Los contenidos del NYT podrán ser utilizados por Amazon

Por otra parte, el material del Times también se utilizará para entrenar los modelos de inteligencia artificial propios de Amazon, según la compañía. De todas maneras, el gigante tecnológico se negó a hacer comentarios más allá de lo expuesto en el comunicado, a la par de que tampoco se revelaron los términos financieros del acuerdo de licencia con Amazon.

Google implementó Modo IA: los medios y la libertad de expresión, entre los grandes perdedores

La situación actual en el mercado de los gigantes y la IA

Durante años, Amazon tuvo una ventaja estructural incuestionable: como líder mundial en computación en la nube, poseía una red descomunal de centros de datos cargados con chips de alto rendimiento, ideales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Pero algo faltaba. Mientras Google, Microsoft y Meta avanzaban a paso firme en la carrera por dominar la IA, en Amazon se evidenciaba una carencia estratégica: talento humano especializado y decisión ejecutiva para competir al nivel de OpenAI.

Esa brecha comenzó a cerrarse en junio del año pasado, cuando Amazon selló un acuerdo con Adept, una de las startups más destacadas del ecosistema de IA. La jugada fue quirúrgica: no solo licenció la tecnología desarrollada por la empresa, sino que incorporó a muchos de sus empleados, entre ellos a su fundador, David Luan. Según fuentes cercanas, el acuerdo implicó un desembolso de al menos 330 millones de dólares.

Pero eso no fue todo. Amazon repitió el movimiento poco después con Covariant, otra firma clave del sector. Nuevamente, el objetivo fue el mismo: sumar cerebros. Esta vez, la joya fue Pieter Abbeel, un referente internacional en robótica y cofundador de la startup, con un currículum que incluye cargos en la Universidad de California, Berkeley, y experiencia en OpenAI.

TC/EM