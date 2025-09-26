Cae la cotización del Bitcoin: ¿Es un buen momento para invertir?

En las últimas semanas, el mercado de criptomonedas ha experimentado una fuerte volatilidad, con Bitcoin estabilizándose por encima de los 100.000 dólares tras una corrección natural posterior a sus máximos históricos y con caídas semanales que repercuten en el resto de los activos. Tras tocar un récord de 124.000 en agosto, este 26 de septiembre se ubica actualmente en 109.900 dólares.

Hackearon las redes oficiales de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

Según la especialista en criptomonedas Daiana Gómez Banegas, directora de Mujeres en Bitcoin, en el mercado "hay ganancias extraordinarias porque se están liquidando algunas billeteras de holders que fueron early adopters". Estos usuarios "tuvieron bitcoin antes del 2018, e incluso antes del 2016 y que esas personas quizás tienen incrementos superiores al 3.000%".

La especialista María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, comentò a PERFIL que “hay optimismo por la entrada de inversionistas institucionales y la consolidación de los ETF de Bitcoin". Además, existen "factores macroeconómicos como la política monetaria de la Reserva Federal de de los Estados Unidos (Fed) y la incertidumbre geopolítica que generan movimientos bruscos en los precios”.

Adam Dubove: "Hay muchísimo conocimiento sobre Bitcoin, pero poca profundización sobre el tema"

La caída en las cotizaciones no ha frenado el crecimiento del ecosistema, según Juppet: “Observamos una tendencia clara hacia la adopción masiva, con usuarios que ven a las criptomonedas como herramientas de ahorro y protección frente a la devaluación”. Este contexto plantea una pregunta clave para inversores: ¿Es momento de entrar al mercado?

Seguir estrategias

Los especialistas aseguran que no se trata de definir si el momento es “bueno o malo”, todo depende de la visión estratégica. “La clave está en la diversificación y en la inversión a mediano y largo plazo”, afirma la CEO de CryptoMKT. Bitcoin continúa siendo considerado el “oro digital”, y datos de Glassnode revelan que más del 70% de los BTC en circulación no se han movido en más de un año, lo que refleja confianza entre los tenedores.

Para quienes recién comienzan, se recomienda aplicar estrategias como el Dollar Cost Averaging (DCA), que consiste en realizar compras periódicas de montos fijos para reducir la exposición a la volatilidad.

Criptomonedas con mayor potencial de interés

El mercado sigue siendo liderado por Bitcoin (BTC), considerado un activo refugio a la incertidumbre económica. La otra opción segura es Ethereum (ETH), que se destaca por su ecosistema en expansión, especialmente en DeFi y contratos inteligentes.

A estos dos pilares se suman otras opciones que despiertan interés por su funcionalidad y adaptabilidad en distintos contextos económicos. Las stablecoins como USDT y USDC se posicionan como herramientas clave para quienes buscan protegerse de la volatilidad, especialmente en economías con alta inflación como Argentina o Venezuela, donde permiten operar con mayor agilidad y estabilidad.

Desplome en el precio de las criptomonedas: “Las billeteras con grandes tenencias han vendido más de 36.000 bitcoins”

Además, los tokens vinculados a inteligencia artificial y blockchain están ganando protagonismo en el ecosistema cripto. “Hemos visto un aumento en el interés por proyectos que combinan estas dos tendencias tecnológicas”, destaca Juppet, reforzando el potencial de estos activos en un mercado cada vez más innovador.

Riesgos a evitar al invertir en criptomonedas

El principal riesgo es operar sin educación financiera. “Hemos visto un aumento en estafas y esquemas piramidales que prometen ganancias rápidas y seguras, algo que no existe en un mercado legítimo”, advierte Juppet. Otros riesgos que se deben tener en cuenta son:

Invertir más de lo que se está dispuesto a perder. Usar plataformas no reguladas. Apostar por un solo activo sin diversificación.

Factores externos que impactan el mercado

El mercado de criptomonedas ha estado marcado por una serie de factores externos que han generado movimientos significativos en los precios. Entre ellos, destacan las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que han incentivado la inversión en activos de riesgo como Bitcoin. A esto se suman los flujos récord hacia los ETF de Bitcoin en el mercado estadounidense, lo que evidencia una creciente participación institucional y una mayor legitimación del ecosistema cripto.

Bitcoin es la criptomoneda que más sufre por expectativas de recortes en tasas de interés en EE.UU.

Por último, han influido los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, que han impulsado a muchos inversionistas a buscar refugio en activos descentralizados, y los avances regulatorios en Estados Unidos, que ofrecen señales positivas para el desarrollo del sector. “Estos factores han creado un entorno de alta sensibilidad, donde las noticias macroeconómicas y geopolíticas impactan de forma inmediata en los precios”, concluye la especialista

GZ