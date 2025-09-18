El auge de las criptomonedas en Argentina: “Nos transformamos en un ecosistema que entendió temprano toda la potencialidad”

Argentina volvió a destacarse en un informe global de Chainalysis sobre adopción de criptomonedas, el estudio muestra que ocupa un lugar preponderante en la región, tanto por la búsqueda de refugio frente a la inflación como por la rápida incorporación de nuevas tecnologías. En este sentido, este medio se contactó con el especialista en criptomonedas, Néstor Kreimer.

Néstor Kreimer sostuvo que el fenómeno cripto en Argentina responde a causas estructurales: “No tenía una moneda propia confiable, que no tenía una bancarización alta y una manera amigable para dolarizarte y que no te roben o que puedas tranzar sin salir de tu casa, fue el mundo en cripto, primero como refugio de inversión y luego, que es lo que más volumen está tomando, de las stable coins”.

Argentina se adaptó rápido a la modalidad cripto

Asimismo, destacó la capacidad de adaptación: “El argentino es muy flexible, rápidamente se adapta a la nueva realidad. Bueno, nos transformamos en un ecosistema que entendió temprano toda la potencialidad que trae”.

Kreimer explicó la lógica detrás del crecimiento: “Las criptomonedas, primero, están separadas en dos carriles. Las que tienen volatilidad porque no tienen nada detrás y las que están referidas a un patrón, no oro, sino dólar”.

La regulación no sería un problema para Argentina

A su vez, señaló que Argentina hoy es vista como un referente regulatorio: “Luego se generó gente pensante, atrás empezó a haber regulación y, de hecho, hoy Argentina está siendo vista como un hub de innovación en materia normativa para levantar todas las potencialidades que tiene este ecosistema”.

Sobre el funcionamiento actual, el entrevistado remarcó la simplicidad del sistema: “Ahora hay una serie de fintech con la regulación aplicable del Banco Central, no es una criptocueva lo que estoy hablando, sino entidades formales”.

Además, defendió la transparencia del sistema: “Más trazable porque la tecnología blockchain te permite hacer la criptografía forense, con lo cual, no es fomentar la parte oscura, al contrario, mucho más auditable”.