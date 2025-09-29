Durán Barba: "Milei hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente"

El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que el presidente Javier Milei hizo “todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente y le está yendo mal”.

“Lo que pasa es que Milei hizo una campaña presidencial muy bien hecha, muy bien pensada muy planificada en la que interpretó esta moda que hay en toda América Latina de votar por el distinto”, recordó el exasesor del PRO.

Además señaló que “ahora Milei avanzado el gobierno cambió de de estrategia, no sé si sin darse cuenta, pero todos los elementos sentimentales que tenía los cambió por un Milei serio, adusto hablando de cosas solemnes que a nadie le importan”.

“Hizo todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente”

Durán Barba recordó la polémica de Milei con Ian Moche, el niño con TEA. “Cuando cuento en otros países dicen ´no puede ser que un presidente polemice con un niño autista´. Acabó enfrentándose a los buenos de la sociedad, a los enfermos, al Garrahan, a los maestros, a las universidades”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Entonces Milei ha hecho todo lo que había que hacer para que le vaya mal políticamente y le está yendo mal”, concluyó el analista político.

“Yo pienso que aunque hubiese ganado un punto más en inflación la polémica con el niño autista a Milei le costó muchísimos votos pues la gente tiene sentimientos. No somos planillas de Excel, somos gentes los seres humanos, somos fundamentalmente no racionales, tenemos sentimientos”, insistió.

Universidades

“Él no perdió por variables económicas sino por pelear permanentemente con personas e instituciones que son bien vistas en la Argentina”, reiteró Durán Barba al tiempo que argumentó que en Argentina hay “una devoción general” por la universidad.

“Porque la gente supone, creo que con justicia, que la universidad es un mecanismo de ascenso social y claro entonces aman a la universidad. Milei se ha dedicado a pelear con los buenos, a pelear con los enfermos, a pelear con las universidades, a pelear con los discapacitados”, enfatizó.

“Entonces si tú te pasas peleando con todos los buenos y además te peleas con todos los políticos, los periodistas, te peleas con todo el mundo no puedes tener un buen resultado aunque logres que la economía funcione muy bien por el salvavidas que le manda el presidente Trump”, cerró Durán Barba.