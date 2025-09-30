Dudas sobre el abrupto final de las retenciones cero: “Nos llamó la atención con qué rapidez se llegaron a los USD 7.000 millones”

El presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, analizó para Canal E el éxito de la Expo Rural que se llevó a cabo en Rafaela, la polémica por las retenciones cero, la infraestructura pendiente y la situación económica del interior productivo.

Leonardo Alassia destacó la masiva convocatoria de la Expo Rural de Rafaela: “La verdad, el balance es positivo y fue positivo debido a que en estos cuatro días ingresaron más de 35.000 personas en una ciudad de 120.000. Si le agregamos los pueblos de alrededor, es un público de 150.000 personas. Bueno, 35.000 personas estuvieron en estos cuatro días de feria”.

El sector ganadero tomó protagonismo en la Expo Rural de Rafaela

Además, resaltó el récord ganadero: “Tuvimos récord de asistencia de animales de la raza holando, en donde fueron 115 animales que participaron en la jura. Este año quien llevó adelante la jura fue un jurado italiano. Y, para tomar referencia, en Palermo este año, en la raza holando, hubo solamente ocho vacas lecheras y en Rafaela tuvimos 115”.

Alassia vinculó su discurso con la coyuntura nacional: “El discurso mío queda viejo por un lado y por otro lado pasó a estar otra vez en primera plana, porque esto fue el domingo a la tarde y a las ocho de la mañana del día lunes a través del vocero presidencial uno se entera de esta resolución”.

Dudas en el sector del campo sobre las aceleradas liquidaciones con retenciones cero

Sobre las retenciones cero, dijo: “A nosotros lo que nos llamó la atención es con qué rapidez se llegaron a los 7.000 millones de dólares y no tenemos la certeza de que toda esa producción sea justamente de productores, sino de gran parte de esa producción fue adelantada el pago a través de la exportación”.

El entrevistado diferenció entre la medida y su implementación: “En tiempo real la exportación está pagando por encima de lo que realmente debería pagar, porque tiene justamente 90 días para obtener esta mercadería y poder llevarla a la práctica. Desde las entidades lo que nosotros nos preguntamos es por qué se dio de esta manera”.

Sin embargo, valoró la quita impositiva: “Para nada uno está enojado cuando te quitan impuestos. En estos últimos 80 años pasamos de crisis en crisis y fue la primera vez en un momento de crisis, en un momento de corrida financiera y económica como había y cambiaria, el gobierno apela a retirar impuestos, a sacar impuestos”.