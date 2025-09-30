Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: qué dijo el Banco Central

Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial y sólo podrán ofrecer dólar MEP. Este miércoles, el mercado cambiario financiero sumó una nueva dosis de nerviosismo, luego de que Cocos Capital, una de las billeteras virtuales más importantes del sector, confirmara que dejó de vender dólar oficial a sus clientes.

"Nos pidieron apagar" posteó pasado el mediodía el CEO de Cocos, Ariel Sbdar en su cuenta de X respondiendo a un usuario que no podía operar, con lo cual se comenzó a generar un nuevo "ruido" en las redes sociales, por temor a la reinstauración de cepos.

"A las 12.30, el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. No se ha informado el motivo de dicha solicitud", afirmó Sbdar consultado por La Nación.

Ingresos brutos en billeteras virtuales: qué saber antes de que comiencen a regir en octubre

El Banco Central publicó un comunicado donde "aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas".

Con esta decisión, sólo se podrá acceder a la comprar de dólar MEP a través de las plataformas.

¿Cepo reforzado?

"La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones", agrega el escueto comunicado.

Leo Anzalone, director del CEPEC, comentó a PERFIL que la decisión del Central "es en los hechos un refuerzo del cepo" al limitar la venta de dólar oficial únicamente a bancos y casas de cambio, dejando afuera a las ALyCs que venían operando como grandes plataformas de acceso.

Según Anzalone, aunque la autoridad monetaria sostiene que “no hay cambios”, "la comunicación resulta confusa y se traduce en menos canales y mayor concentración en la operatoria cambiaria. Esto ocurre en un contexto de presión sobre las reservas y con un mercado que percibe al tipo de cambio oficial como barato e insostenible".

"El programa ya está roto: o se corrige el tipo de cambio o se sube la tasa para intentar sostener la demanda de pesos. Mientras tanto, cada nueva restricción confirma que la desconfianza sobre el esquema cambiario crece", afirmó el economista.

Para el economista Federico Machado, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, "el Gobierno intenta reducir la cantidad de jugadores en el MLC ahora que se terminó la liquidación de las cereales".