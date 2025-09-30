Franco Jular, candidato de la UCR: “Argentina pasó del populismo de izquierda al populismo de derecha”

Franco Jular es economista y candidato a diputado nacional por la Lista 3 del radicalismo que conduce Ramón Mestre. Desde esa doble condición, combinó lectura técnica y posicionamiento político para analizar la coyuntura en la ronda de candidatos de Punto y Aparte (Punto a Punto Radio, 90.7).

Jular describió una economía que “va de espasmo en espasmo” y pidió un “service” del modelo. Con consumo y gasto público “muy abajo”, dijo que “solo quedan exportaciones e inversiones” y que ahí “patina el Gobierno” por falta de confianza. “La obsesión de este gobierno tiene que ser acumular reservas”, remarcó.

Dólar, reservas y bandas

Jular respaldó que el Banco Central compre dólares en este tramo de mayor volatilidad. Señaló que, con déficit de cuenta corriente, “no podés tener un dólar muy barato para acumular reservas”. Y advirtió que las bandas de flotación pierden eficacia si la banda superior sube 1% mensual y la inflación está en torno al 2%. “Siempre se discute cuánto tiene que valer el dólar… el problema es cuando te vas muy para un lado o para el otro”, apuntó.

García Elorrio explica su alianza con Carrió y López Murphy y su meta por la novena banca

Presupuesto y discrecionalidad

Cuestionó las pautas del Presupuesto por considerarlas alejadas de las estimaciones privadas. “El presupuesto, aprobado así como está, no es una hoja de ruta: termina siendo un papel para hacer un avioncito”, ironizó. Para él, el “service” supone reglas y seriedad en la gestión económica.

También criticó las idas y vueltas con retenciones: “En tres días cinco o seis vivos metieron las declaraciones para vender granos y después cambiaron las condiciones; el chacarero que estaba en el campo quedó afuera. Si el Gobierno se maneja discrecionalmente, la política termina estresando y fatigando a la economía”.

Según Jular, la preocupación social se corrió de la inflación al empleo: “Tenemos medio punto de incremento del desempleo por trimestre y cae abruptamente el empleo en el AMBA; eso se ve en los resultados electorales”. En ese contexto, cuestionó la estrategia oficial: “Se gastaron la bala de plata cuando el secretario del Tesoro tuvo que salir a decir que iban a asistir… La última vez que pasó algo parecido fue en 2001”.

Díaz Gavier respaldó a De la Sota y pidió recuperar los valores del peronismo

Política, federalismo y abrir el juego

Rechazó que las críticas integren el “club del helicóptero” y pidió diálogo. Valoró positivamente la foto entre Milei y Macri, pero sostuvo que es insuficiente: el Gobierno debe “entender que tenemos un país federal”, hablar con los gobernadores y restablecer interlocución con pymes y economías regionales.

También marcó límites al enfoque oficial: “Es un gobierno monocromático, monotemático… muy porteño. Sostener el superávit sin la ‘licuadora’ exige gestionar el Estado y abrir el gobierno. No se puede gobernar sin política”.

En su cierre, trazó una lectura de ciclo: “Estamos viviendo una fase populista de derecha en Argentina; salimos del populismo de izquierda y entramos en este. El radicalismo —como otros partidos— tiene que construir equilibrio y racionalidad en la discusión pública”.