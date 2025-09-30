El economista, Alejandro Barros, en contacto con Canal E, se refirió a la situación del dólar, las recientes medidas del Banco Central y las restricciones cambiarias. También destacó la falta de confianza en el peso argentino y la necesidad de revisar los mecanismos que regulan la entrada y salida de divisas.

Con respecto a los contratos a futuro, Alejandro Barros explicó: “El tema es que estos contratos, si tuviera que deshacerlos hoy, también provocaría cierta distorsión en el mercado, con lo cual sí, ganó plata, pero lo va a tener que tener por un tiempo largo”.

El comportamiento del dólar en las últimas ruedas

Sobre el comportamiento del contado con liquidación, agregó: “El contado con liquidación diría que está subiendo, la última noticia que tengo es que estaba despacito trepando, con lo cual, eso te muestra salida de fondos hacia el exterior y, por otro lado, un mercado oficial que ha bajado por las liquidaciones que están teniendo”.

Barros mostró su diagnóstico: “Yo como economista, no como trader ni operador de mesas, es una barbaridad que Argentina tenga gran cantidad de transacciones en moneda extranjera en forma interna. Cuando uno ve todos los países del mundo, los países del mundo protegen su moneda y poco menos que obligan a transar en la propia moneda del país. Acá en Argentina, en general, el mercado de inmuebles y el mercado de infraestructura del mismo Estado se mueven dólares en detrimento de la moneda local”.

El argentino y la imposibilidad de guardar pesos

Y remarcó: “Nuestro gran problema es que el argentino no quiere el peso. Por lo menos ahora no quiere el peso porque el peso sirve para transacción diaria, para vivir en forma diaria. Cuando uno le pone una pequeña restricción y se generan todos estos desajustes, todo el mundo corre rápidamente al dólar en lugar del peso”.

En relación a la normativa reciente, el economista señaló: “Mientras se mantenga el uso en el mercado. Cuando se puso la normativa la semana pasada, que fue un corte vertical, a partir de ahora, por 90 días o estás en uno o estás en otro. Entonces, hay una presión lógica, a partir de ese día, de gente que quiere llevarse los dólares para afuera”.