Tras la difusión del video donde José Luis Espert justificó su vínculo con Fred Machado, Javier Milei apoyó públicamente al actual diputado y candidato a renovar su banca.

"El profe @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin", publicó el presidente en sus redes y compartió el video del involucrado.

Fue la segunda muestra de apoyo en pocas horas, ya que por la tarde Milei había llevado a Espert al acto en la cárcel de Ezeiza donde presentó la Reforma Penal. Aunque esn esa ocasión al diputado se lo vio un poco escondido entre los asistentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El miércoles, en un entrevista en radio Mitre, Milei ya había respaldado al candidato: "No necesito ninguna explicación de Espert". A pesar del gesto de confianza por parte del jefe de Estado, Patricia Bullrich había reclamado que Espert diera explicaciones e incluso la Presidencia cancedló un acto de campaña en La Plata que el diputado iba a protagonizar junto a Sebastián Pareja y Manuel Adorni.

En desarrollo...

LT