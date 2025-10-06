Itai Hagman, sobre el show de Javier Milei en Movistar Arena: "Puede hacer esto porque, en algún punto, ya no gobierna"

"El presidente puede hacer esto porque, en algún punto, ya no gobierna. Si vos fueras un empresario importante o un jugador del mercado, ¿a qué le vas a dar más importancia hoy: a lo que va a decir Milei cuando termine de cantar o a lo que Scott Bessent tuiteó desde la Casa Blanca?", preguntó Itai Hagman en el piso de "QR!". Lo hizo en referencia al acto que el mandatario encabezó este lunes en el Movistar Arena para presentar su libro "La construcción del milagro", evento que combinó política, música y espectáculo. El libertario irrumpió en el escenario al ritmo de “Demoliendo Hoteles” de Charly García, acompañado por “La banda presidencial”, integrada por los diputados Alberto y Bertie Benegas Lynch y la legisladora Lilia Lemoine.

Tras la renuncia de José Luis Espert, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas generales del próximo 26 de octubre, y en medio de una controversia sobre si se deben o no reimprimir millones de boletas donde se reemplace la imagen del sospechado por vínculos con el narcotráfico por las de su reemplazante, Diego Santilli, Milei interpretó canciones de Charly, Gilda y Sandro, y realizó un homenaje a las víctimas del ataque de Hamas a Israel. Además, proyectó un video hecho con inteligencia artificial donde se representó como Luke Skywalker enfrentando a Cristina Kirchner, una puesta en escena que buscó reforzar su estilo disruptivo y mediático.

El diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria cuestionó duramente al presidente en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22. "El Gobierno ha delegado la gestión de la economía y va de fracaso en fracaso", aseguró Hagman. Luego afirmó que el caso Espert “expone la hipocresía del discurso moral” del oficialismo y advirtió que el Gobierno “sigue bancando a funcionarios cuestionados mientras la situación económica se agrava”.

Encuesta: se profundiza la caída de la imagen de Javier Milei tras el narcoescándalo de José Luis Espert

El legislador sostuvo que la sesión convocada para la próxima semana en Diputados será clave, ya que se tratará la renuncia de Espert a la Comisión de Presupuesto. Criticó los costos que implicaría reimprimir boletas tras su baja —estimados en 12 millones de dólares— y sostuvo que “la Justicia debe avanzar en la investigación” porque “en dos meses Espert ya no será más diputado”.

Hagman remarcó además que las elecciones legislativas del 26 de octubre serán decisivas para “ponerle un límite a Milei” y frenar un “proceso de destrucción institucional y productiva”. Aseguró que Fuerza Patria representa la posibilidad de “reconstruir una mayoría coherente en el Congreso” y recordó que el Gobierno de Milei “ha despreciado al Congreso”. En su análisis final, subrayó que “la deuda con el FMI y la persecución judicial contra Cristina Kirchner muestran que la Argentina ya no vive en una democracia plena”.

De esta manera, el show presidencial en el Movistar Arena, lejos de ser un simple evento cultural, se convirtió en un nuevo capítulo de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición, marcada por escándalos, acusaciones cruzadas y una creciente tensión institucional.

LB / FPT