El gobierno pidió reimprimir las boletas que llevaban como candidato a José Luis Espert

Los equipos legales de La Libertad Avanza (LLA) solicitaron este lunes ante el Juzgado Federal Nº1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, reemplazar al candidato a diputado nacional José Luis Espert por Diego Santilli, tercer candidato de la lista. A partir de este pedido, se deberá reimprimir las boletas electorales de la provincia de Buenos Aires.

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los apoderados legales Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron un escrito para formalizar el cambio de candidato. Durante las últimas horas se difundieron fotos oficiales de las Boletas Únicas de Papel (BUP) ya impresas con Espert a la cabeza, listas para ser distribuidas desde el 29 de septiembre y supervisadas por el propio Ramos Padilla.

Solo faltan tres semanas para las elecciones y podría no alcanzar para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP)

Los costos adicionales por la reimpresión, estimados en más de 10 mil millones de pesos, deberían ser afrontados por el Ministerio del Interior, aunque dentro del partido hay voces que consideran que la coalición debería hacerse cargo. Aún así, el Código Nacional Electoral no parece favorecer a la administración libertaria: el artículo 63 establece que las impugnaciones deben presentarse con al menos 60 días de anticipación, y sólo faltan tres semanas para los comicios.

Además, el complejo proceso de cambio enfrenta importantes desafíos logísticos. Para rearmar las boletas, primero Espert debe formalizar su renuncia, que luego debe ser aceptada y oficialmente oficializada por la Justicia Electoral. Después, se deberá presentar un nuevo diseño en audiencia con los apoderados de todas las listas que compiten en Buenos Aires, antes de imprimir finalmente las boletas con suficiente antelación para su distribución.

Santilli se mostró a favor de la modificación que incluya su foto en las boletas, aunque aclaró que la gestión estará a cargo de los apoderados legales. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, declaró a Radio Rivadavia, y agregó: “Estaría bueno. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien”.

Mónica Fein: "La reimpresión de boletas la tiene que pagar La Libertad Avanza"

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el juez evaluará si se puede cumplir con los plazos para la reimpresión y anticipó que, si los costos corren por cuenta del partido, se recurrirá a “apoyos, donaciones y aportes”.

La oposición cuestiona la reimpresión de boletas después de la baja de Espert

El diputado socialista Esteban Paulón, junto a su espacio Movimiento de Jubilados y Juventud, presentó un proyecto para impedir la reimpresión de las boletas. Así argumenta que la coalición La Libertad Avanza (LLA) pretende que toda la sociedad pague el costo de su impericia, errores políticos y el encubrimiento de casos de corrupción e inhabilidad moral.

Minutos después de que el diputado libertario anunciara la baja de José Luis Espert, la iniciativa —firmada también por Mónica Fein— propone que, si se decidiera reimprimir los 14 millones de Boletas Únicas de Papel (BUP) para ajustar los diseños a la nueva lista de candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires, el costo de la operación sea asumido por LLA, responsable de sostener hasta último momento una candidatura fallida”, sostuvo Paulón.

Otros legisladores se sumaron al cuestionamiento. Los diputados de Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, advirtieron sobre el gasto excesivo: “Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de incluir a un narco en su boleta”, señaló Galmarini. Según explicó, en 2023 la impresión de boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy, mientras que en 2025 el gasto alcanzaría los 43.000 millones (+ IVA 52.000 millones).

Además, criticó que este gasto se produzca mientras faltan recursos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, y concluyó: “No tienen perdón. Es el gobierno más cruel de la historia”.

Diputados de distintos espacios cuestionan que La Libertad Avanza quiera que la sociedad pague los costos de reimprimir las boletas luego de la baja del candidato José Luis Espert

En el ámbito legal, Diego Hernán Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Libertad de Expresión, aseguró que el criterio de la Cámara Electoral es claro: “Si renuncia un candidato, la boleta sigue siendo válida. No haría falta reimprimir; sería solo para sacar a Espert de la foto”. Así también cuestionó el impacto económico: “Si suspendieron las PASO por el gasto es porque hay un recurso limitado para pagar las boletas. Ahora quieren reimprimir nuevamente. Los recursos siguen siendo finitos”, afirmó, remarcando en la eficiencia de fondos.

