Para Gustavo Córdoba “Espert es pasado" y el 26 de octubre "se plebiscita la economía”

El consultor Gustavo Córdoba analizó el impacto del caso Espert y el tramo final hacia el 26 de octubre: habló de un “doble default, económico y político”, de la flotación del oficialismo y de cómo ese clima puede mover bancas en Córdoba. Entrevistado en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Córdoba advirtió que el episodio Espert “ya es pasado” y sostuvo que la elección será un plebiscito de la gestión económica, con impacto en el reparto de diputados.

— ¿Cómo ubicás el caso Espert en la coyuntura?

— Déjenme decirles que para mí ya el escándalo Espert es pasado, es anécdota. Lo que está en discusión ahora es el margen de maniobra que tiene el gobierno del presidente Milei para llegar al 26 de octubre en condiciones óptimas. Básicamente, por la impericia política, hay como una combinación de un doble default: el default económico, que no se ha despejado en lo más mínimo —ya van desde el rescate del Fondo Monetario, más este rescate en suspenso pendiente del gobierno norteamericano—, y el default político que no hace falta más evidencia que ver lo que ha pasado este domingo con José Luis Espert.

— ¿Cómo leyó la sociedad ese episodio?

— En nuestra encuesta casi el 80% entendió que esto afectaba negativamente al Gobierno. Y fíjense cuál es la respuesta del Gobierno: el Presidente hoy en el Movistar Arena tocando unos temas con su banda. La demostración del grado de preocupación política que tiene un gobierno frente a la situación de default político y económico que hoy sufre la Argentina.

— Post Buenos Aires: ¿qué no terminó de leer el oficialismo?

— El gobierno todavía no terminó de leer el resultado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Esa elección permitió descorrer el velo: hasta ese momento mucha gente decía “el gobierno está gobernando con crueldad, le está pegando a los jubilados”, pero que todavía tenía el apoyo de la opinión pública. La elección bonaerense sirvió para sostener que ya el voto castigo había sido más que contundente. Ahora, el problema es que el gobierno está repitiendo el mismo manual: negar la realidad, desacople, una recesión económica que está liquidando las regiones productivas. Fíjense que no hay ni siquiera un atisbo de recuperación económica.

— Esta mañana Gabriel Bornoroni dijo que lo de Espert no impacta en Córdoba. ¿Coincidís?

— ¿Qué puede decir Gabriel Bornoroni? Es una expresión de deseo más que una definición política. El escándalo Espert es una crisis nacional de altísimo impacto que le pega en la línea de credibilidad de La Libertad Avanza en toda la Argentina.

— Bajemos a Córdoba: ¿qué foto tenés de intención de voto y cómo puede reacomodarse el reparto de bancas con este escenario?

— Si hablamos en términos de “flotación”, que es un término que al Gobierno le gusta, hoy el Gobierno flota electoralmente entre un 27% y un 35% en todo el país. El peronismo está haciendo ya una elección en Provincia de Buenos Aires superior al 40%, y cuando eso pasa es muy difícil que el peronismo pierda. En Córdoba, La Libertad Avanza supera apenas el 20%, entre 20 y 25 puntos; Natalia de la Sota, con un 12%; Ramón Mestre, alrededor del 5%, creciendo; Pablo Carro arrancó en 3 puntos y está cerca del 5/5,5; y Héctor Baldassi en 2 puntos. Entre el peronismo y LLA hay arriba de 15 puntos, a favor de la lista de Schiaretti. El voto libertario hoy tiene tres posibles destinos: votar de nuevo a Milei y a sus candidatos, irse al abstencionismo electoral o elegir el provincialismo. Veo muy difícil que esa fuerza logre llegar al 30% de la primera vuelta.

— ¿Quiénes pueden capitalizar el cimbronazo del caso Espert?

— Creo que Ramón Mestre puede ser uno de los que puede capitalizarlo. Baldassi también puede capitalizarlo. Habrá que ver si logran ese cometido. Y lo tengo a Carro también, con una posición importante: arrancó en 3 puntos y está cerca del 5/5,5.

Bancas en juego: la novena banca bajo presión

— ¿Cómo queda el “dibujo” de bancas por Córdoba si se mueve ese voto?

— En principio, yo tendría 5–3–1, pero cuando hago la distribución de las bancas, la novena, que es la de La Libertad Avanza, es la que puede llegar a sufrir alguna modificación. Ya sea porque crece alguna cuarta o quinta fuerza —Mestre o Carro—, o, por ejemplo, Natalia de la Sota, que si sube dos puntos puede amenazar esa novena banca de los libertarios. Ese 5–3–1 puede ser 5–2–2, 5–2–1–1, o también que, si Schiaretti no logra el quinto diputado, eso se resignifique en las listas con menor porcentaje.

— ¿Por qué crece Natalia de la Sota?

— La recordación a la figura de su padre. Creo que no hay que subestimarlo; es un dato objetivo. Ella también representa una pequeña cuota de renovación política. Si logra entrar a Diputados, el objetivo va a estar logrado. Y en 2027 hay elecciones provinciales; allí nos vamos a encontrar con otro panorama y el peronismo va a ir más unido que en esta elección.

Financiamiento bajo la lupa y costos políticos

— Nombraste a Fred Machado. ¿Qué te dice ese caso?

— Pone la lupa sobre antecedentes y no habría que descartar que haya apoyado otras campañas electorales en el pasado. Hay un limbo jurídico porque la Corte Suprema no resuelve su situación. La negación y el ocultismo cada vez más.

— ¿Puede aparecer una “sorpresa” en los días que faltan?

— En política no hay sorpresas sino sorprendidos. Son poquitos días los que faltan. Ya las campañas están avanzadas. No creo que haya grandes cambios, salvo que alguien meta la pata, de una manera tan escandalosa que genere un escándalo nuevo. Pero en principio, con lo que tenemos ya alcanza y sobra.

— ¿Tu síntesis final hacia el 26 de octubre?

— El error de lectura es del resultado electoral original, el que le otorgó el poder a Milei. Yo no vi que la sociedad argentina votara una agenda de extrema derecha y una batalla cultural. La sociedad argentina le dio el placet a Milei para generar un cambio económico y Milei destruyó el Estado e instaló una agenda de extrema derecha que no va con la idiosincrasia nacional. Esta elección es un plebiscito de la gestión económica. Si a vos te tiene que rescatar un préstamo del FMI y una intervención de rescate del gobierno norteamericano, es porque tu plan económico es un fracaso.