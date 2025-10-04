La batalla en la Capital deja una banca ‘libertaria’ al alcance de otros partidos

Una encuesta apareció esta semana en los principales escritorios del Palacio 6 de Julio. Es un relevamiento capitalino. Hay una máxima en el gobierno desde que está Martín Llaryora a cargo de todo: “Hay que trabajar como si estuviéramos empatados o debajo”. Es la única manera de pelear cada voto con sus rivales. Esto cambia todo.

Cuando vieron los números la quisieron esconder. Es un estudio de los más completos. Además de la imagen de los principales actores políticos, tiene el detalle de seccionales clave. Si el 26 de octubre esos números se convierten en realidad tira por tierra todos los sondeos que se están difundiendo en los medios de la provincia.

En esta encuesta, Juan Schiaretti, el líder del nuevo espacio bautizado Provincias Unidas, perfora el 40% de intención de votos. Pero no solo ese dato es llamativo por sí solo, sino que ya le estaría sacando más de 20 puntos al libertario desconocido que encabeza la boleta de Javier Milei en Córdoba.

Detrás aparecen Natalia de la Sota y Ramón Mestre, ambos con un mensaje duro contra el Gobierno nacional. Natalia ya sumaría dos dígitos, y el exintendente se queda por debajo repitiendo lo obtenido en su última contienda electoral, cuando se presentó a gobernador: 8 puntos.

“Son números más reales, el viejo está intacto”, mufa, sin querer, un operador que es parte de la campaña oficialista. La preocupación del espacio es frenar el crecimiento de la diputada nacional o frenar la hemorragia libertaria.

Aseguran que Javier Milei volverá una vez más a la provincia. “La provincia siempre fue antikirchnerista y yo soy Milei en Córdoba”, dice Gonzalo Roca. Pero ya no alcanza con traer a funcionarios nacionales y pasearlos por los mismos lugares de siempre. “Terminan siendo sometidos a responder por (Luis) Espert o el dólar, sin darle espacio para que el candidato local meta un bocadillo”, explican.

Un funcionario rearma la frase de Juan Schiaretti y dice entre risas: “Parece que se apaga la llamita, pero no la kirchnerista, esta vez es la llamita libertaria en Córdoba”. En el Panal no quieren entrar en ese juego, saben que la quinta banca está en el horizonte, pero se quedan con los datos que les pasa Delfos con un empate técnico por el primer lugar.

Un libertario que va por la vereda contraria de Milei echa más leña al fuego: “El nivel de desesperación del Gobierno nacional es total. Nos llaman todos los días. Quieren que nos bajemos. Ya es tarde”.

La quinta banca pendular



Según los números, los libertarios pasaron de iniciar la campaña siendo primeros —cómodos— con cinco nuevas bancas, a estar defendiendo con uñas y dientes la posibilidad que Laura Rodríguez Machado renueve. Hoy, que ella esté en la Cámara de Diputados el próximo año es incierto.

“Ya no habrá ningún integrante de Juntos por el Cambio en el Congreso cordobés que se viene. Tanto Provincias Unidas como los libertarios, enterraron esa posibilidad”, lamenta un radical que intenta hacer campaña por Mestre pero no le sale.

El nuevo escenario con Provincias Unidades superando los 40 puntos y La Libertad Avanza tratando de no caer de los 20, obliga a pensar que la quinta banca se la queda Provincias. O se la lleva Ramón. “Si Natalia llega a superar los 15 puntos, Martín Llaryora no podrá impedir sus intenciones de ser candidata para la ciudad en 2027”. Aunque falte mucho, este octubre puede generar varias novedades. Una de ellas es que Milei no logre retener ni el núcleo duro libertario y que Córdoba deje de ser el bastión violeta que tanto pregonan desde el puerto de Buenos Aires.

En las seccionales crece un monstruo

“Todos están pendientes del 26, mirá si en lugar de poner un presidente para 2027 terminamos con una candidata a la intendencia que continúe a Passerini", se agarra de los pelos un puntero. Entre varios funcionarios miran los números que llegaron. Tienen tiempo de revertir las tendencias.

Los números corresponden a algunas de las seccionales tradicionales de Córdoba y de la zona sur. En la mayoría, ‘Juan’ muestra números por encima de 43%. Pero Natalia de la Sota está creciendo en varios sectores periféricos y ronda los 15 puntos.

Lugares que, teniendo en cuenta lo que votaron en las últimas presidenciales, eran violetas. Hoy se pasan al azul ‘peronista’, pero no de Provincias Unidas sino más progresista vinculado con el discurso de “la Nati” más que de cualquier otro. “La ven a ella capitalizando el enojo con el modelo”, aclaran.